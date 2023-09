Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 performt am Freitagmittag positiv.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:06 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 14 795,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,02 Prozent auf 14 853,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 702,77 Punkten am Vortag.

Bei 14 761,07 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 14 901,85 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,903 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.08.2023, einen Stand von 15 376,55 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 14 939,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11 164,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 36,20 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 6,84 Prozent auf 22,33 USD), Zscaler (+ 4,52 Prozent auf 157,74 USD), Micron Technology (+ 3,93 Prozent auf 67,76 USD), Illumina (+ 3,07 Prozent auf 136,41 USD) und Atlassian A (+ 2,98 Prozent auf 202,81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-3,39 Prozent auf 35,35 USD), Marriott (-1,71 Prozent auf 196,13 USD), Diamondback Energy (-1,49 Prozent auf 154,80 USD), Charter A (-1,44 Prozent auf 438,07 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-1,20 Prozent auf 824,58 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 7 061 534 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,516 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at