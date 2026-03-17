Gewinne in New York: NASDAQ 100 im Plus

Am Dienstag springt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,50 Prozent auf 24 777,95 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 24 760,27 Zählern und damit 0,426 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 655,34 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 884,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 721,56 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 701,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 647,61 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.03.2025, den Wert von 19 812,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,70 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 5,32 Prozent auf 178,46 USD), Arm (+ 4,31 Prozent auf 126,95 USD), Micron Technology (+ 4,25 Prozent auf 460,56 USD), Baker Hughes (+ 4,11 Prozent auf 57,46 USD) und Booking (+ 3,58 Prozent auf 4 446,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-3,61 Prozent auf 44,11 USD), Enphase Energy (-2,83 Prozent auf 44,59 USD), Atlassian (-2,09 Prozent auf 74,58 USD), Dollar Tree (-1,92 Prozent auf 112,16 USD) und Honeywell (-1,51 Prozent auf 230,98 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 195 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,874 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at