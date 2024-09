Gewinne in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,34 Prozent auf 17 629,03 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 17 575,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 569,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 17 654,09 Punkte, das Tagestief hingegen 17 564,61 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 187,61 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 17 667,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 813,59 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19,39 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 7,01 Prozent auf 0,73 USD), NetGear (+ 5,52 Prozent auf 21,99 USD), FreightCar America (+ 5,45) Prozent auf 10,07 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,39 Prozent auf 0,85 USD) und Donegal Group B (+ 4,96 Prozent auf 13,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Adobe (-9,75 Prozent auf 529,35 USD), Intevac (-2,32 Prozent auf 3,37 USD), Ceragon Networks (-2,17 Prozent auf 2,70 USD), BankFinancial (-2,11 Prozent auf 11,16 USD) und Biogen (-2,08 Prozent auf 193,77 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 066 187 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

