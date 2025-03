Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsende im Plus.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent höher bei 17 808,66 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,178 Prozent schwächer bei 17 722,55 Punkten, nach 17 754,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 17 925,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 645,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20 026,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 109,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 15 973,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,64 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 17 238,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 18,18 Prozent auf 2,08 USD), Baiducom (+ 9,01 Prozent auf 102,27 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,77 Prozent auf 12,03 USD), Century Casinos (+ 7,89 Prozent auf 2,05 USD) und Harvard Bioscience (+ 7,29 Prozent auf 0,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Dorel Industries (-15,18 Prozent auf 1,62 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,31 Prozent auf 5,53 USD), Hooker Furniture (-5,18 Prozent auf 11,54 USD), Innodata (-4,67 Prozent auf 45,93 USD) und Ceragon Networks (-4,03 Prozent auf 2,62 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53 269 277 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet mit 4,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at