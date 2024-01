Gewinne in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,32 Prozent auf 14 556,73 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,070 Prozent leichter bei 14 500,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 510,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 14 500,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 625,19 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,13 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 14 229,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 219,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wies der NASDAQ Composite 10 305,24 Punkte auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Landec (+ 16,14 Prozent auf 7,34 USD), Trinity Biotech (+ 13,86 Prozent auf 0,51 USD), Geospace Technologies (+ 10,44 Prozent auf 14,13 USD), TransAct Technologies (+ 8,85 Prozent auf 7,50 USD) und JetBlue Airways (+ 5,36 Prozent auf 5,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AngioDynamics (-20,13 Prozent auf 6,19 USD), Ebix (-14,33 Prozent auf 2,51 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9,84 Prozent auf 0,09 USD), Sangamo Therapeutics (-6,57 Prozent auf 0,46 USD) und Nortech Systems (-5,00 Prozent auf 9,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 664 410 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at