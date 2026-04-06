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NASDAQ Composite im Fokus 06.04.2026 22:34:16

Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus

Für den NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 21 996,34 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 21 939,80 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21 879,18 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 052,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 864,50 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wies der NASDAQ Composite 15 587,79 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 5,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Commercial Vehicle Group (+ 19,94 Prozent auf 4,27 USD), Lifetime Brands (+ 8,46 Prozent auf 6,28 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,76 Prozent auf 3,79 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,56 Prozent auf 127,69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-65,92 Prozent auf 186,72 USD), AXT (-20,53 Prozent auf 41,99 USD), Taylor Devices (-12,02 Prozent auf 50,56 USD), Sangamo Therapeutics (-7,16 Prozent auf 0,28 USD) und TransAct Technologies (-5,52 Prozent auf 3,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 656 072 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,740 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Mit 11,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Commercial Vehicle Group Inc. 3,56 18,67% Commercial Vehicle Group Inc.
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Lifetime Brands IncShs 6,28 8,46% Lifetime Brands IncShs
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Powell Industries Inc. 157,60 -66,65% Powell Industries Inc.
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SIGA Technologies Inc. 5,20 -0,76% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 107,70 3,61% Strategy (ex MicroStrategy)
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