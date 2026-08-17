NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Kursentwicklung im Fokus 17.08.2026 18:01:23

Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag

Heute herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 26 772,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent fester bei 26 784,65 Punkten in den Montagshandel, nach 26 729,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26 705,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 798,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 26 225,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 21 622,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,22 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,42 Prozent auf 92,60 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), SpaceX (+ 6,25 Prozent auf 148,75 USD), CIENA (+ 5,81 Prozent auf 453,70 USD) und Applied Materials (+ 5,48 Prozent auf 534,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil NETGEAR (-5,67 Prozent auf 22,78 USD), JetBlue Airways (-5,66 Prozent auf 5,33 USD), TransAct Technologies (-5,19 Prozent auf 4,93 USD), Cogent Communications (-5,13 Prozent auf 10,73 USD) und Ballard Power (-5,00 Prozent auf 2,57 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 149 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,701 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 464,70 6,41% Applied Materials Inc.
AXT Inc. 81,66 15,80% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 2,25 -3,11% Ballard Power Inc.
CIENA Corp. 391,30 5,61% CIENA Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 10,74 -5,04% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 -1,84% Consumer Portfolio Services Inc.
JetBlue Airways Corp. 4,58 -4,98% JetBlue Airways Corp.
NETGEAR Inc. 19,40 -6,73% NETGEAR Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,77 0,09% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 195,62 0,56% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 2,90 -3,33% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 127,32 5,26% SpaceX
TransAct Technologies Inc. 5,05 -2,88% TransAct Technologies Inc.
World Acceptance Corp. 163,00 3,16% World Acceptance Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 683,09 -0,17%

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