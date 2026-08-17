NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursentwicklung im Fokus
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17.08.2026 18:01:23
Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag
Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,16 Prozent aufwärts auf 26 772,64 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent fester bei 26 784,65 Punkten in den Montagshandel, nach 26 729,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26 705,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 798,40 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 26 225,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 21 622,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,22 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,42 Prozent auf 92,60 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), SpaceX (+ 6,25 Prozent auf 148,75 USD), CIENA (+ 5,81 Prozent auf 453,70 USD) und Applied Materials (+ 5,48 Prozent auf 534,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil NETGEAR (-5,67 Prozent auf 22,78 USD), JetBlue Airways (-5,66 Prozent auf 5,33 USD), TransAct Technologies (-5,19 Prozent auf 4,93 USD), Cogent Communications (-5,13 Prozent auf 10,73 USD) und Ballard Power (-5,00 Prozent auf 2,57 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 149 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,701 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
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|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:19
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:19
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|464,70
|6,41%
|AXT Inc.
|81,66
|15,80%
|Ballard Power Inc.
|2,25
|-3,11%
|CIENA Corp.
|391,30
|5,61%
|Cogent Communications Holdings Inc
|10,74
|-5,04%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,00
|-1,84%
|JetBlue Airways Corp.
|4,58
|-4,98%
|NETGEAR Inc.
|19,40
|-6,73%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,77
|0,09%
|NVIDIA Corp.
|195,62
|0,56%
|SIGA Technologies Inc.
|2,90
|-3,33%
|SpaceX
|127,32
|5,26%
|TransAct Technologies Inc.
|5,05
|-2,88%
|World Acceptance Corp.
|163,00
|3,16%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 683,09
|-0,17%