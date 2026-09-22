L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|CAC 40-Performance im Fokus
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22.09.2026 12:26:55
Gewinne in Paris: CAC 40 legt zu
Am Dienstag legt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,66 Prozent auf 8 192,26 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,260 Prozent höher bei 8 160,07 Punkten, nach 8 138,94 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 192,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 117,27 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 8 484,43 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 8 400,11 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 7 830,11 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,036 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 57 841 Aktien gehandelt. Mit 199,777 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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