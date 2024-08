Gewinne in Paris: CAC 40 letztendlich stärker

Der CAC 40 befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 7 474,94 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,315 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 7 461,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7 443,84 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 501,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 450,93 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 7 479,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wurde der CAC 40 auf 7 984,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 7 476,47 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,743 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 178 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 331,248 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at