Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,19 Prozent höher bei 7 347,63 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,237 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,310 Prozent auf 7 356,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 333,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 357,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 345,95 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,696 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, den Stand von 7 632,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 8 239,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 267,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 2,43 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 4 964 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 316,811 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at