Gewinne in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstagmittag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,38 Prozent stärker bei 14 787,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,956 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,879 Prozent auf 14 714,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 586,00 Punkten am Vortag.

Bei 14 798,25 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 714,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, lag der SPI bei 14 097,54 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.09.2023, den Stand von 14 566,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, betrug der SPI-Kurs 14 247,73 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,29 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Meyer Burger (+ 11,95 Prozent auf 0,18 CHF), ams (+ 11,35 Prozent auf 2,12 CHF), Straumann (+ 9,27 Prozent auf 135,50 CHF), DocMorris (+ 7,88 Prozent auf 70,50 CHF) und Zehnder A (+ 7,25 Prozent auf 51,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Talenthouse (-12,28 Prozent auf 0,01 CHF), Orascom Development (-7,80 Prozent auf 4,61 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,27 Prozent auf 3,70 CHF), Lalique (-6,38 Prozent auf 35,20 CHF) und ONE swiss bank (-4,11 Prozent auf 2,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 36 555 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 269,942 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at