Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 14 059,23 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,852 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,303 Prozent auf 14 056,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 014,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 052,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 060,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2023, den Stand von 14 154,88 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 14 353,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der SPI einen Stand von 13 974,87 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,106 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ams (+ 2,97 Prozent auf 3,47 CHF), Klingelnberg (+ 2,90 Prozent auf 17,75 CHF), Ypsomed (+ 1,68 Prozent auf 272,50 CHF), Richemont (+ 1,55 Prozent auf 111,65 CHF) und Vetropack A (+ 1,49 Prozent auf 37,35 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Evolva (-5,29 Prozent auf 3,40 CHF), Medartis (-2,60 Prozent auf 71,10 CHF), Molecular Partners (-2,50 Prozent auf 3,90 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-2,40 Prozent auf 0,09 CHF) und SFS (-1,96 Prozent auf 95,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 904 503 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,624 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Achiko-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

