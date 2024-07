Gewinne in Zürich: SLI legt letztendlich zu

Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 1,22 Prozent fester bei 1 985,56 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,099 Prozent auf 1 959,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 956,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 986,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 0,930 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 947,09 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.04.2024, den Wert von 1 855,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 768,70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,59 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 12,69 Prozent auf 1,23 CHF), Lonza (+ 3,79 Prozent auf 581,00 CHF), Roche (+ 3,06 Prozent auf 286,00 CHF), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 134,90 CHF) und Sandoz (+ 2,51 Prozent auf 35,91 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Nestlé (-1,01 Prozent auf 87,92 CHF), Kühne + Nagel International (-0,22 Prozent auf 267,70 CHF), Straumann (-0,13 Prozent auf 113,40 CHF), Lindt (+ 0,09 Prozent auf 11 000,00 CHF) und Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 535,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 10 978 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,362 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,00 Prozent, die höchste im Index.

