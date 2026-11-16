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SLI-Entwicklung 16.11.2026 15:58:44

Gewinne in Zürich: SLI mit Kursplus

Gewinne in Zürich: SLI mit Kursplus

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Montag springt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,69 Prozent auf 2 440,68 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,309 Prozent auf 2 431,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 423,95 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 430,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 443,50 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 306,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 2 051,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,47 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Alcon (+ 1,86 Prozent auf 62,50 CHF), Novartis (+ 1,63 Prozent auf 136,24 CHF), Straumann (+ 1,40 Prozent auf 108,70 CHF) und Roche (+ 1,28 Prozent auf 409,90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Amrize (-1,51 Prozent auf 33,96 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 589,20 CHF), VAT (-0,82 Prozent auf 529,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,74 Prozent auf 69,44 CHF) und Sika (-0,73 Prozent auf 190,55 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 036 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 348,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 36,64 -0,92% Amrize
Geberit AG (N) 632,60 -2,01% Geberit AG (N)
Novartis AG 145,94 0,32% Novartis AG
Partners Group AG 705,40 -0,56% Partners Group AG
Richemont 188,00 2,51% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 442,25 1,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 205,70 -1,01% Sika AG
Straumann Holding AG 117,40 0,95% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 165,25 -0,24% Swiss Re AG
UBS 43,67 -0,23% UBS
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