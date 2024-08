Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

So performte der SLI schlussendlich.

Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,38 Prozent auf 2 001,28 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 1 997,15 Punkte an der Kurstafel, nach 1 993,79 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 994,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 009,84 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,215 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 985,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 943,98 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.08.2023, einen Stand von 1 731,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 13,48 Prozent zu Buche. 2 009,84 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 4 354,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 117,05 CHF), Schindler (+ 1,22 Prozent auf 232,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,04 Prozent auf 494,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 681,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-1,67 Prozent auf 1,00 CHF), Swatch (I) (-1,27 Prozent auf 178,65 CHF), Temenos (-1,02 Prozent auf 58,10 CHF), Straumann (-1,00 Prozent auf 124,05 CHF) und Richemont (-0,93 Prozent auf 133,35 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 047 935 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

