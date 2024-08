Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne

Wenig Veränderung ist am Mittag in Zürich zu beobachten.

Um 12:09 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 1 920,29 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,326 Prozent auf 1 925,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 918,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 930,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 919,57 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, stand der SLI bei 2 002,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 1 918,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der SLI einen Stand von 1 749,46 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Temenos (+ 1,52 Prozent auf 56,60 CHF), Logitech (+ 1,25 Prozent auf 74,76 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 1 135,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 254,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 104,65 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,58 Prozent auf 4 118,00 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 547,00 CHF), ams (-0,75 Prozent auf 1,00 CHF), Sandoz (-0,70 Prozent auf 35,52 CHF) und Lindt (-0,54 Prozent auf 10 970,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 753 249 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 241,483 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,26 zu Buche schlagen. Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at