Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Am Freitag steigt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 1 952,96 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,372 Prozent auf 1 940,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 930,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 957,73 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,92 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der SLI 1 861,36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, betrug der SLI-Kurs 1 986,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 732,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,74 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 4,91 Prozent auf 58,80 CHF), Lonza (+ 1,87 Prozent auf 543,40 CHF), Givaudan (+ 1,56 Prozent auf 4 434,00 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 36,10 CHF) und Schindler (+ 1,02 Prozent auf 236,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-1,29 Prozent auf 0,99 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 121,45 CHF), Julius Bär (-1,19 Prozent auf 46,65 CHF), Swatch (I) (-0,99 Prozent auf 165,65 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,71 Prozent auf 250,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 061 074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 246,155 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,26 erwartet. Mit 5,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Julius Bär-Aktie an.

