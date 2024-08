Gewinne in Zürich: SPI legt mittags zu

Der SPI gewinnt heute an Wert.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 16 411,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,214 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,165 Prozent höher bei 16 344,03 Punkten in den Handel, nach 16 317,09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 411,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 327,82 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0,157 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, stand der SPI bei 16 246,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wies der SPI 15 844,47 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 538,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 12,64 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 22,19 Prozent auf 0,09 CHF), Ypsomed (+ 4,79 Prozent auf 405,00 CHF), Evolva (+ 4,42 Prozent auf 0,90 CHF), Xlife Sciences (+ 3,89 Prozent auf 26,70 CHF) und Meyer Burger Technology (+ 3,20 Prozent auf 2,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil HOCHDORF (-34,55 Prozent auf 1,17 CHF), Curatis (-8,20 Prozent auf 5,60 CHF), TX Group (-5,28 Prozent auf 143,40 CHF), Stadler Rail (-5,25 Prozent auf 26,15 CHF) und Kudelski (-3,33 Prozent auf 1,45 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 118 260 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,668 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 8,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at