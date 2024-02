Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Das macht der SPI am Montagmorgen.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,33 Prozent auf 14 563,47 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,932 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,333 Prozent höher bei 14 564,06 Punkten, nach 14 515,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 563,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 572,80 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der SPI mit 14 631,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der SPI einen Wert von 13 860,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der SPI mit 14 337,02 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,044 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 11,76 Prozent auf 5,70 CHF), Spexis (+ 10,58 Prozent auf 0,23 CHF), ObsEva (+ 8,17 Prozent auf 0,06 CHF), Arundel (+ 7,44 Prozent auf 0,13 CHF) und Kinarus (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil GAM (-4,24 Prozent auf 0,35 CHF), ONE swiss bank (-2,78 Prozent auf 3,50 CHF), EMS-CHEMIE (-1,49 Prozent auf 626,00 CHF), COLTENE (-1,40 Prozent auf 56,50 CHF) und Dätwyler (-1,34 Prozent auf 176,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 2 113 142 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 264,797 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

