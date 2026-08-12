GHV Infra Projects: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GHV Infra Projects hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 171,69 Prozent auf 2,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 804,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at