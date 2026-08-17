giftee Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

giftee Group hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 17,58 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte giftee Group 7,72 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat giftee Group mit einem Umsatz von insgesamt 4,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,99 Prozent gesteigert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 17,56 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,46 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at