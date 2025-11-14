Gilat Satellite Networks legte Quartalsergebnis vor

Gilat Satellite Networks hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 117,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 57,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at