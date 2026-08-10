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10.08.2026 06:31:29
Gillanders Arbuthnot: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gillanders Arbuthnot präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,560 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,35 Prozent auf 913,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 883,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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