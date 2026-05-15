Burnham Holdings Aktie

Burnham Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

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15.05.2026 09:11:13

Gilts fall as traders brace for Burnham to challenge Starmer

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