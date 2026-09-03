Gitlab A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gitlab A äußerte sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Gitlab A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 286,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at