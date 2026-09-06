Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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06.09.2026 14:30:00
GitLab Is Starting to Prove the Bears Wrong
After turning in another solid quarter, GitLab (NASDAQ: GTLB) is starting to prove the bear case wrong, and its stock is finally beginning to reflect that, with its shares climbing on its latest report.The DevSecOps (development, security, and operations) company not only reported results that topped expectations and issued upbeat guidance, but its new annual recurring revenue (ARR) also grew at its fastest pace in several years. This is an indication that its core growth trajectory is reaccelerating.Let's dig into the company's results and prospects to see why I think this growth stock remains a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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