GitLab Shares Drop 14% After Mixed Q3 Results

(RTTNews) - GitLab Inc. (GTLB) stock fell 14.23 percent, down $6.17 to $37.20 on Wednesday after reporting third-quarter fiscal 2026 results that showed strong revenue growth but a decline in net income. Revenue rose 25 percent to $244.4 million from $196.0 million last year. The company posted a net loss of $8.3 million, compared with net income of $29.1 million a year ago.

GitLab is trading at $37.20 versus a previous close of $43.37 on the Nasdaq. The stock opened at $38.75 and has traded between $35.81 and $38.80 so far today, with volume at 13.85 million shares.

The company's 52-week range is $35.81 to $74.18.