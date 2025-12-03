Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
03.12.2025 18:45:51
GitLab Shares Drop 14% After Mixed Q3 Results
(RTTNews) - GitLab Inc. (GTLB) stock fell 14.23 percent, down $6.17 to $37.20 on Wednesday after reporting third-quarter fiscal 2026 results that showed strong revenue growth but a decline in net income. Revenue rose 25 percent to $244.4 million from $196.0 million last year. The company posted a net loss of $8.3 million, compared with net income of $29.1 million a year ago.
GitLab is trading at $37.20 versus a previous close of $43.37 on the Nasdaq. The stock opened at $38.75 and has traded between $35.81 and $38.80 so far today, with volume at 13.85 million shares.
The company's 52-week range is $35.81 to $74.18.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: Gitlab A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)