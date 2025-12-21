Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
21.12.2025 01:08:47
GitLab Stock Is Down 70% From 2021 Highs but One Fund Is Betting $10 Million on Its Performance
Massachusetts-based TFJ Management disclosed a purchase of 116,490 additional shares of GitLab (NASDAQ:GTLB), increasing its position by an estimated $5.25 million as of September 30.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, TFJ Management increased its investment in GitLab by 116,490 shares during the third quarter. The firm's position in GitLab rose to 221,259 shares with a quarter-end market value of $9.97 million.TFJ Management's buy brings its GitLab holding to 6.72% of 13F AUM, outside the fund's top five positions.
