Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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26.06.2026 21:03:01
GitLab vs. Snowflake: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As organizations prioritize software development and data-driven insights, choosing between GitLab (NASDAQ:GTLB) and Snowflake (NYSE:SNOW) requires weighing high-growth potential against significantly different paths toward reaching sustainable profitability.GitLab focuses on the developer workflow, while Snowflake concentrates on data storage and analysis. They both operate in a competitive cloud environment where enterprise spending is under constant scrutiny, yet they serve distinct roles in the modern technology stack.GitLab provides an orchestration platform for DevSecOps, helping teams plan, secure, and deploy software. It serves over 50 million registered users and more than half of the Fortune 100. The company operates within the broader category of tech stocks that enable digital transformation by streamlining how code is written and released.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Snowflake
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce im Minus (dpa-AFX)
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28.05.26
|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
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27.05.26
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12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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26.02.26
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25.02.26
|Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
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Aktien in diesem Artikel
|Gitlab Inc Registered Shs -A-
|25,49
|5,70%
|Snowflake
|218,50
|9,47%
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