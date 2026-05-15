Global Atomic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global Atomic hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Global Atomic hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,3 Millionen CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen CAD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at