Global Mixed-Mode Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Global Mixed-Mode Technology hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,72 TWD, nach 4,39 TWD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Global Mixed-Mode Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,04 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 17,76 TWD. Im letzten Jahr hatte Global Mixed-Mode Technology einen Gewinn von 17,91 TWD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,67 Milliarden TWD gegenüber 8,25 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at