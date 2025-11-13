GMO CLOUD KK präsentierte Quartalsergebnisse

GMO CLOUD KK hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,16 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at