GMO Pepabo,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GMO Pepabo, stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

GMO Pepabo, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 69,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,82 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GMO Pepabo, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at