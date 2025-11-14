|
14.11.2025 06:31:28
GMO Pepabo,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
GMO Pepabo, stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
GMO Pepabo, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 69,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,82 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GMO Pepabo, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.