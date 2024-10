GNW-Adhoc: EBC Financial Group verbessert Liquidität und senkt Handelskosten auf wichtigen Aktienindizes

^LONDON, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inmitten eines weltweiten

Börsenaufschwungs verbessert die EBC Financial Group (EBC) die Liquidität für

fünf wichtige Aktienindizes, darunter der amerikanische Dow Jones, Nasdaq, S&P

500, der A50 (China) und der Hang Seng Index (Hongkong). Dieser strategische

Schritt zielt darauf ab, den Anlegern einen optimierten, effizienten Handel über

alle globalen Sitzungen hinweg zu ermöglichen, indem die Handelskosten gesenkt

und ein besserer Zugang geboten wird. Der globale Aktienmarkt befindet sich in

einer Phase großer Veränderungen, in der viel Geld fließt und Unternehmen wieder

an die Börse gehen (IPO-Boom). Dies lässt die Aktienmärkte in aller Welt

steigen.

Da die Marktbewertungen steigen und die Kapitalströme weltweit zunehmen, sind

die Anleger dank dieser Verbesserungen in der Lage, die wichtigsten Chancen zu

nutzen, die sich in dieser für die Finanzmärkte entscheidenden Phase bieten. Die

EBC, ein globaler Finanzmakler, hilft Anlegern dabei, diese Möglichkeiten

optimal zu nutzen. Das Unternehmen tut dies, indem es fortschrittliche

Technologien einsetzt, um einen kostengünstigen und qualitativ hochwertigen

Zugang zu Märkten zu bieten, auf denen große Finanzakteure (Banken,

Institutionen) tätig sind. Kurz gesagt, die EBC hilft Anlegern, bessere

Geschäfte und Zugang zu großen Märkten zu niedrigen Kosten zu erhalten.

Liquidität stärkt wichtige Indizes inmitten einer globalen Erholung

Die laufende Neukalibrierung der globalen Aktienmärkte wird durch mehrere

miteinander verbundene Faktoren angetrieben: frisches Kapital, das in das System

einfließt, ein Wiederaufleben der IPO-Aktivität und eine Reihe von

Marktkorrekturen, die zu einer Neuausrichtung der Bewertungen führen. Die

Schwellenländer, die einst aufgrund ihrer Volatilität als risikoreich galten,

profitieren nun von neuen regulatorischen Änderungen, die die Renditen der

Anleger steigern, insbesondere bei den Dividendenausschüttungen.

David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd, prognostizierte bereits im

Juni, dass sich die unterbewerteten Märkte erholen würden.?Die Wertumkehr ist

eine starke Kraft", so Barrett damals und betonte, dass die unter Druck

stehenden Märkte jetzt reif für Kapitalerträge seien. Er wies auch darauf hin,

dass die Schwellenländer, unterstützt durch neue Dividendenvorschriften, ihre

Attraktivität für globale Anleger erhöhen.

In den vergangenen Monaten haben sich diese Vorhersagen bewahrheitet. Seit

Beginn des Jahres 2024 ist Folgendes eingetreten:

* Alle drei großen US-Aktienindizes (Dow Jones, Nasdaq und S&P 500) haben seit

Anfang 2024 neue Allzeithochs erreicht, angetrieben durch neue Investitionen

und gestiegenes Anlegervertrauen.

* Die asiatischen Märkte, insbesondere in China und Hongkong, verzeichnen die

stärksten Zuwächse seit einem Jahrzehnt und stehen damit im Mittelpunkt des

globalen Wachstums.

Warum die Liquiditätsverbesserung der EBC wichtig ist

Die Liquiditätsverbesserung der EBC hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen

können. Da die Anleger weltweit auf der Suche nach unterbewerteten

Vermögenswerten sind, hat EBC seine Fähigkeit gestärkt, die niedrigsten

Handelskosten für fünf wichtige Aktienindizes anzubieten, was Händlern einen

einzigartigen Vorteil auf dem Markt verschafft.

* Engere Spreads:

1. Dow Jones Index (U30USD): Der Spread wurde auf 1,00 gesenkt, was einer

Reduzierung von bis zu 70 % entspricht.

2. S&P 500 Index (SPXUSD): Der Spread wurde auf 0,31 gesenkt, mit

Reduzierungen von bis zu 64 %.

3. Nasdaq Index (NASUSD): Der Spread wurde auf 0,70 gesenkt, mit

Reduzierungen von bis zu 85 %, der deutlichsten Verbesserung.

4. Hang Seng Index (HSIHKD): Der Spread wurde auf 6,50 gesenkt, eine

Reduzierung von bis zu 55 %.

5. China A50 Index (CNIUSD): Der Spread wurde auf 6,00 gesenkt, eine

Reduzierung von 14 %.

* Breiterer Zugang: Unabhängig davon, ob Sie auf den asiatischen, europäischen

oder US-amerikanischen Märkten handeln, stellt die EBC sicher, dass Sie von

diesen kostensparenden Verbesserungen profitieren, unabhängig von der

Zeitzone.

Die EBC gehört zu den Institutionen, die sich aktiv für die Vereinfachung des

Marktzugangs für ein breites Spektrum von Anlegern einsetzen, da sie an der

Umsetzung dieser Senkungen beteiligt ist.

Die Rolle von IPOs und globalen Kapitalströmen

Das globale Kapital fließt nicht nur in traditionelle Anlagen. Eine neue Welle

von Börsengängen (IPOs) verändert die Investitionslandschaft und bietet neue

Wachstumschancen in Sektoren, die von Fintech bis zu erneuerbaren Energien

reichen. Diese Börsengänge konzentrieren sich zwar auf Schlüsselregionen, ziehen

aber weltweit Aufmerksamkeit auf sich und ziehen Kapital von Investoren an, die

von neuen und aufkommenden Trends profitieren wollen.

?Die Erwartung des Marktes auf Zinssenkungen hat die Landschaft verändert", so

Barrett. Er fügte hinzu, dass insbesondere der Anstieg der Börsengänge von

Fintech-Unternehmen keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Da die

Weltwirtschaft in eine neue geldpolitische Phase eintritt - die Zentralbanken

signalisieren niedrigere Zinssätze - setzen die Anleger nun auf ein anhaltendes

Wachstum in diesen innovativen Sektoren.

Damit sind Liquiditätsverbesserungen in wichtigen Indizes wie dem Nasdaq und dem

Hang Seng nicht einfach nur reaktive Maßnahmen, sondern strategische Schritte

von Instituten wie der EBC, um sich auf die nächste Welle der Marktaktivität

vorzubereiten. Da immer mehr Kapital grenzüberschreitend bewegt wird, wird

Liquidität für einen effizienten, kostengünstigen Handel unerlässlich. Die

geringeren Spreads und der verbesserte Marktzugang machen diese Indizes für

institutionelle und private Anleger gleichermaßen attraktiv.

Diese Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der die Schwellenländer zunehmend

als wichtige Stützen des globalen Wachstums angesehen werden, insbesondere da

die fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit Inflationsdruck und einer langsamen

wirtschaftlichen Erholung zu kämpfen haben. Der Zustrom von Liquidität in die

großen Indizes spiegelt ein breiteres Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der

globalen Märkte und die Aussicht auf weitere Erträge in den kommenden Monaten

wider.

Nächste Schritte für Anleger Navigation durch den Wandel

Da das globale Kapital nach Wachstum sucht, ist Liquidität mehr als nur ein

technisches Merkmal - sie ist ein lebenswichtiges Gut in einer Welt, in der Zeit

und Zugang zu den Märkten wichtig sind. Diese Periode erhöhter Aktivität könnte

die nächste Phase des globalen Finanzwesens bestimmen, eine Phase, in der

Agilität, Marktbewusstsein und Zugang zu Liquidität über Gewinner und Verlierer

entscheiden werden.

Die Liquiditätsverbesserungen der EBC Financial Group in den wichtigsten Indizes

stehen im Einklang mit den allgemeinen Markttrends und geben den Anlegern die

Instrumente an die Hand, die sie benötigen, um diese Veränderungen effizient zu

bewältigen. Durch die Senkung der Kosten und die Gewährleistung der Stabilität

auf den wichtigsten Märkten schafft die EBC die Voraussetzungen dafür, dass

Anleger die Chancen auf den globalen Märkten von morgen nutzen können.

Anleger, insbesondere diejenigen, die auf langfristigen Vermögenszuwachs setzen,

tun gut daran, wachsam zu bleiben. Die Liquiditätsverbesserungen, die wir heute

erleben, legen den Grundstein für künftige Marktchancen. Diejenigen, die diese

Veränderungen verstehen und entsprechend handeln, werden sich in einer sich

schnell entwickelnden globalen Finanzlandschaft gut positioniert sehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Finanzdistrikt von London

gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das

Finanzmaklerdienste, Vermögensverwaltung und umfassende Anlagelösungen umfasst.

Die EBC hat sich schnell als globales Maklerunternehmen etabliert und ist an

wichtigen Finanzplätzen wie London, Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney, den

Cayman Islands und in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und

Indien stark vertreten. Die EBC wendet sich an einen vielfältigen Kundenkreis

von Privatanlegern, professionellen und institutionellen Anlegern weltweit.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, die höchsten

ethischen Standards und internationalen Vorschriften einzuhalten. Die

Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen

Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. EBC Financial Group (UK) Limited wird

von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, EBC Financial

Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

reguliert, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty

Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC)

reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren

fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende

Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer

Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität,

Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und

stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten

Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet

spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten,

Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer

Kampagne der Stiftung der Vereinten Nationen zur Verbesserung der globalen

Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe?What Economists

Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs

Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, in der die

Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche

Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den

Dialog zu verbessern.

https://www.ebc.com/

