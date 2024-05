GNW-Adhoc: Magna gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt

^* Der Umsatz stieg um 3 % auf 11 Mrd. USD, während die weltweite Produktion

von leichten Nutzfahrzeugen um 2 % zunahm

* Der verwässerte Gewinn je Aktie und der bereinigte verwässerte Gewinn je

Aktie betrugen 0,03 USD bzw. 1,08 USD

* Verbuchung von Wertminderungen und Umstrukturierungen in Höhe von insgesamt

316 Mio. USD im Zusammenhang mit Fisker

* Dividendenausschüttung von 134 Mio. USD

* Beibehaltung des Ausblicks für die bereinigte EBIT-Marge für 2024 in Höhe

von 5,4 %-6,0 %

THREE MONTHS ENDED

-----------------------------------------

March

31, 2024 March 31, 2023

-------------- --------------------------

Reported

Sales $ 10,970 $ 10,673

Income from operations before

income taxes $ 34 $ 275

Net income attributable to Magna

International Inc. $ 9 $ 209

Diluted earnings per share $ 0.03 $ 0.73

Non-GAAP Financial

Measures(()(1))

Adjusted EBIT $ 469 $ 449

Adjusted diluted earnings per

share $ 1.08 $ 1.15

All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share

figures, which are in U.S. dollars

((1) )Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share are Non-GAAP

financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a

result may not be comparable to the calculation of similar measures by other

companies. Effective July 1, 2023, we revised our calculations of Adjusted

EBIT and Adjusted diluted earnings per share to exclude the amortization of

acquired intangible assets. The historical presentation of these Non-GAAP

measures within this press release has also been updated to reflect the

revised calculations. Further information and a reconciliation of these Non-

GAAP financial measures is included in the back of this press release.

QUARTALSABSCHLUSS ZUM 31. MÄRZ 2024

Im ersten Quartal 2024 erzielten wir einen Umsatz von 11,0 Mrd. USD, ein Anstieg

von 3 % gegenüber dem ersten Quartal 2023. Die weltweite Produktion von leichten

Nutzfahrzeugen stieg um 2 %, einschließlich einer um 2 % bzw. 11 % höheren

Produktion in Nordamerika und China, teilweise ausgeglichen durch eine um 2 %

niedrigere Produktion in Europa. Neben der höheren weltweiten Produktion

profitierte unser Umsatz von der Einführung neuer Programme und der Übernahme

von Veoneer Active Safety, während der Umsatz durch geringere Volumina in

unserem Segment Komplettfahrzeuge und die Nettoabschwächung der Fremdwährungen

gegenüber dem US-Dollar negativ beeinflusst wurde.

Das bereinigte EBIT stieg im ersten Quartal 2024 auf 469 Mio. USD, im Vergleich

zu 449 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Anstieg spiegelt in erster Linie die

Erträge aus dem höheren Umsatz wider, einschließlich höherer Margen aufgrund der

Auswirkungen von operativer Exzellenz und Kosteninitiativen, Produktivitäts- und

Effizienzsteigerungen, einschließlich geringerer Kosten in bestimmten ehemals

leistungsschwachen Anlagen, höherer Nettowährungsgewinne aus

Devisentransaktionen und geringerer Nettogarantiekosten. Dies wurde teilweise

durch höhere Gewinnbeteiligungen und Leistungsprämien für Mitarbeiter, höhere

Nettoproduktionskosten und geringere Erträge aus niedrigeren Montageumsätzen

ausgeglichen.

Wir verzeichneten Wertminderungen von Vermögenswerten und

Restrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 316 Mio. USD im Zusammenhang mit

Fisker. Diese Beträge sind in den sonstigen Aufwendungen, netto, enthalten. In

den Wertminderungen sind die Auswirkungen der abgegrenzten Umsatzerlöse in Höhe

von rund 195 Mio. USD nicht enthalten, die bei Erfüllung der

Leistungsverpflichtungen oder bei Beendigung der Vereinbarung über die

Herstellung des Fisker Ocean SUV ertragswirksam erfasst werden.

Das Betriebsergebnis vor Steuern belief sich im ersten Quartal 2024 auf 34 Mio.

USD gegenüber 275 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Darin enthalten sind 384 Mio.

USD für?Sonstige Aufwendungen, netto" und 154 Mio. USD für die Abschreibung

erworbener immaterieller Vermögenswerte. Ohne sonstige Aufwendungen, netto, und

Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus beiden Zeiträumen

sank das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im ersten Quartal 2024 um 11 Mio.

USD im Vergleich zum ersten Quartal 2023.

Der Magna International Inc. zuzurechnende Nettogewinn betrug im ersten Quartal

2024 9 Mio. USD gegenüber 209 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Darin enthalten

sind sonstige Aufwendungen nach Steuern und Abschreibungen auf erworbene

immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 302 Mio. USD bzw. 120 Mio. USD.

Ohne sonstige Aufwendungen, netto, nach Steuern und Abschreibungen auf erworbene

immaterielle Vermögenswerte aus beiden Zeiträumen sank der Magna International

Inc. zuzurechnende Nettogewinn im ersten Quartal 2024 gegenüber dem ersten

Quartal 2023 um 18 Mio. USD.

Der verwässerte Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal 2024 auf 0,03 USD, im

Vergleich zu 0,73 USD im ersten Quartal 2023. Der bereinigte verwässerte Gewinn

je Aktie sank auf 1,08 USD im Vergleich zu 1,15 USD.

Im ersten Quartal 2024 generierten wir einen Cashflow aus der operativen

Geschäftstätigkeit in Höhe von 591 Mio. USD vor Änderungen der betrieblichen

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten und investierten 330 Mio. USD in

betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Die

Investitionstätigkeiten für das erste Quartal 2024 umfassten 493 Mio. USD an

Zugängen des Anlagevermögens und eine Erhöhung der Anlagen sowie sonstigen und

immateriellen Vermögensgegenständen um 125 Mio. USD.

KAPITALRÜCKFLUSS

Während des Quartals zum 31. März 2024 zahlten wir Dividenden in Höhe von 134

Mio. USD aus.

Unser Vorstand gab für das erste Quartal eine Dividende von 0,475 USD je

Stammaktie bekannt. Diese Dividende wird am 31. Mai 2024 an die Aktionäre

ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 17. Mai 2024 verzeichnet waren.

SEGMENT SUMMARY

For the three months ended March 31,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

($Millions) Sales Adjusted EBIT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024 2023 Change 2024 2023 Change

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Body

Exteriors & )

Structures $ 4,429 $ 4,439 $ (10 $ 298 $ 272 $ 26

Power &

Vision 3,842 3,323 519 98 92 6

Seating )

Systems 1,455 1,486 (31 52 37 15

Complete ) )

Vehicles 1,383 1,626 (243 27 52 (25

Corporate ) ) ) ) )

and Other (139 (201 62 (6 (4 (2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total

Reportable

Segments $ 10,970 $ 10,673 $ 297 $ 469 $ 449 $ 20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the three months ended March 31,

------------------------------------------------

Adjusted EBIT as a

percentage of sales

-------------------------------------------------------------------------------

2024 2023 Change

-------------------------------------------------------------------------------

Body Exteriors & % % %

Structures 6.7 6.1 0.6

Power & Vision 2.6 % 2.8 % (0.2 )%

Seating Systems 3.6 % 2.5 % 1.1 %

Complete Vehicles 2.0 % 3.2 % (1.2 )%

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated Average 4.3 % 4.2 % 0.1 %

Weitere Informationen zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in unserer

Management's Discussion and Analysis (MD&A) und der Analyse unserer operativen

und Finanzergebnisse sowie in den Zwischenabschlüssen.

AUSBLICK FÜR 2024

Wir veröffentlichen jedes Jahr im Februar einen Ausblick für das Gesamtjahr, der

vierteljährlich aktualisiert wird. Der folgende Ausblick stellt eine

Aktualisierung unseres vorherigen Ausblicks vom Februar 2024 dar.

Updated 2024 Outlook Assumptions

Current Previous

Light Vehicle Production (millions of units)

North America 15.7 15.7

Europe 17.4 17.4

China 29.0 28.3

Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals U.S. $0.725 U.S. $0.740

1 euro equals U.S. $1.065 U.S. $1.080

Updated 2024 Outlook

Current((2)) Previous

Segment Sales

Body Exteriors &

Structures $17.3 - $17.9 billion $17.4 - $18.0 billion

Power & Vision $15.4 - $15.8 billion $15.8 - $16.2 billion

Seating Systems $5.4 - $5.7 billion $5.5 - $5.8 billion

Complete Vehicles $5.0 - $5.3 billion $5.6 - $5.9 billion

Total Sales $42.6 - $44.2 billion $43.8 - $45.4 billion

Adjusted EBIT Margin((3)) 5.4% - 6.0% 5.4% - 6.0%

Equity Income (included in

EBIT) $120 - $150 million $120 - $150 million

Interest Expense, net Approximately $230 Approximately $230

million million

Income Tax Rate((4)) Approximately 22% Approximately 21%

Adjusted Net Income

attributable to

Magna(()(5)) $1.5 - $1.7 billion $1.6 - $1.8 billion

Capital Spending Approximately $2.5

$2.4 - $2.5 billion billion

Notes:

((2)) Our current Outlook assumes no further production of the Fisker Ocean

((3)) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales. Refer

to the reconciliation of Non-GAAP financial measures in the back of this press

release for further information

((4)) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based

on current tax legislation

((5)) Adjusted Net Income attributable to Magna represents Net Income

excluding Other expense, net and Amortization of acquired intangible assets,

net of tax

Unser Ausblick soll über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

informieren und ist für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Die

Informationen wurden von Magna zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments

zwar als angemessen erachtet, der obige Ausblick auf das Jahr 2024 und die

zugrunde liegenden Annahmen können sich jedoch als unzutreffend erweisen.

Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren

hier dargestellten Erwartungen abweichen. Die im nachstehenden Abschnitt

?Zukunftsgerichtete Aussagen" genannten Risiken stellen die Hauptfaktoren dar,

die unserer Ansicht nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.

Haupttreiber unseres Geschäfts

Unser operatives Ergebnis hängt in erster Linie vom Umfang der Pkw- und

Kleinlastwagenproduktion unserer Kunden in Nordamerika, Europa und China ab. Wir

liefern zwar Systeme und Komponenten an alle großen Automobilhersteller (?OEM"),

jedoch nicht für jedes Fahrzeug. Auch ist der Wert unserer Inhalte von einem

Fahrzeug zum nächsten nicht einheitlich. Infolgedessen sind der Kunden- und

Programm-Mix im Verhältnis zu den Markttrends sowie der Wert unserer Inhalte für

bestimmte Fahrzeugproduktionsprogramme ebenfalls wichtige Einflussfaktoren für

unsere Ergebnisse.

Die Produktionsvolumina der OEMs orientieren sich in der Regel an den

Verkaufszahlen der Fahrzeuge und werden daher von Änderungen dieser Zahlen

beeinflusst. Abgesehen von den Verkaufszahlen der Fahrzeuge werden die

Produktionsvolumina in der Regel durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst,

darunter Arbeitsunterbrechungen, Freihandelsvereinbarungen und Zölle, relative

Fremdwährungskurse, Rohstoffpreise, Lieferketten und Infrastruktur,

Verfügbarkeit und relative Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte, gesetzliche

Rahmenbedingungen und andere Faktoren.

Das Gesamtniveau der Fahrzeugverkäufe wird in hohem Maße von Veränderungen des

Verbrauchervertrauens beeinflusst, das wiederum von der Wahrnehmung der

Verbraucher und allgemeinen Trends auf dem Arbeits-, Wohnungs- und Aktienmarkt

sowie von anderen makroökonomischen und politischen Faktoren beeinflusst werden

kann. Weitere Faktoren, die sich typischerweise auf den Fahrzeugabsatz und damit

auf das Produktionsvolumen auswirken, sind unter anderem: die Erschwinglichkeit

von Fahrzeugen; Zinssätze und/oder die Verfügbarkeit von Krediten; Kraftstoff-

und Energiepreise; die relativen Fremdwährungskurse; die Ungewissheit in Bezug

auf die Akzeptanz von E-Fahrzeugen durch die Verbraucher; staatliche

Subventionen für Verbraucher beim Kauf von emissionsarmen und emissionsfreien

Fahrzeugen; und andere Faktoren.

ÜBERLEITUNG DER NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Mit Wirkung vom 1. Juli 2023 haben wir unsere Berechnungen des bereinigten EBIT

und des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie überarbeitet, um die

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte auszuschließen. Erträge aus

erworbenen immateriellen Vermögenswerten werden bei der Ermittlung des Magna

zuzurechnenden Nettogewinns in die Umsatzerlöse einbezogen. Wir sind der

Ansicht, dass der Ausschluss der Abschreibungen auf erworbene immaterielle

Vermögenswerte aus diesen Nicht-GAAP-Kennzahlen dem Management und den

Investoren hilft, unsere zugrunde liegende Leistung zu verstehen und die

Vergleichbarkeit unserer segmentierten Betriebsergebnisse mit denen unserer

Wettbewerber zu verbessern.

Die historische Darstellung dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen in dieser

Pressemitteilung wurde ebenfalls aktualisiert, um die überarbeiteten

Berechnungen widerzuspiegeln.

Die Überleitung der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen stellt sich wie folgt dar:

Adjusted EBIT

For the three months ended March 31,

----------------------------------------

2024 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net Income $ 26 $ 217

Add:

Amortization of acquired

intangible assets 28 12

Interest expense, net 51 20

Other expense, net 356 142

Income taxes 8 58

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT $ 469 $ 449

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT as a percentage of sales

("Adjusted EBIT margin")

For the three months ended March 31,

----------------------------------------

2024 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Sales $ 10,970 $ 10,673

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT $ 469 $ 449

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBIT as a percentage of sales 4.3 % 4.2 %

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings per share

For the three months ended March 31,

----------------------------------------

2024 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Net income attributable to Magna

International Inc. $ 9 $ 209

Add (deduct):

Amortization of acquired intangible

assets 28 12

Other expense, net 356 142

Tax effect on Amortization of acquired

intangible assets

and Other (income) expense, net (82 ) (34 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net income attributable to

Magna International Inc. $ 311 $ 329

Diluted weighted average number of

Common Shares outstanding during the

period (millions): 287.1 286.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings per share $ 1.08 $ 1.15

-------------------------------------------------------------------------------

Einige der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden auf Nicht-

GAAP-Basis bereitgestellt. Wir erstellen keine Überleitung solcher

zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren

Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden. Dies wäre

potenziell irreführend und nicht praktisch, da es schwierig ist, Posten zu

projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer den laufenden Betrieb nicht

widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung sowie die Erörterung und Analyse unseres Managements und

die Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse in den Zwischenabschlüssen

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen?zukunftsgerichtete

Informationen" bzw.?zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen?zukunftsgerichtete

Aussagen") dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über

die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind

möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen

können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere

Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die

Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere

Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden

Wörter wie?können",?wären",?könnten",?sollten",?werden",?wahrscheinlich",

?erwarten",?damit rechnen",?annehmen",?glauben",?beabsichtigen",?planen",

?prognostizieren",?Ausblick",?vorhersagen",?möglich",?Zyklizität",

?schätzen",?Ziel" sowie ähnliche Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ergebnisse

oder Ereignisse beziehen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Die

folgende Tabelle enthält die wesentlichen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem

Dokument sowie die wesentlichen potenziellen Risiken, die nach unserer

derzeitigen Einschätzung dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten

auch alle Risikofaktoren berücksichtigen, die unterhalb der Tabelle aufgeführt

sind:

Wesentliche zukunftsgerichtete |Wesentliche potenzielle Risiken im

Aussage |Zusammenhang mit der jeweiligen

|zukunftsgerichteten Aussage

----------------------------------+--------------------------------------------

Produktion von leichten | * Verkaufszahlen für leichte Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeugen | * Produktionsunterbrechungen, auch durch

| Streiks

| * Lieferantenausfälle

| * Entscheidungen über Produktionszuordnung

| der OEMs

| * Freihandelsabkommen und Zölle

| * Relative Währungswerte

| * Rohstoffpreise

| * Verfügbarkeit und relative Kosten für

| qualifizierte Arbeitskräfte

----------------------------------+--------------------------------------------

| * Gleiche Risiken wie für Produktion von

| leichten Nutzfahrzeugen oben

| * Die Auswirkungen erhöhter Zinssätze und

| der Verfügbarkeit von Krediten auf das

| Verbrauchervertrauen und damit auf den

| Absatz und die Produktion von Fahrzeugen

| * Die Auswirkungen der sich

| verschlechternden Erschwinglichkeit von

| Fahrzeugen auf die Verbrauchernachfrage

| und damit auf den Fahrzeugabsatz und die

| Produktion

| * Ausrichtung auf das?Auto der Zukunft"

| * Sich weiterentwickelndes Risikoprofil

| des Unternehmens

| * Kundenkonzentration

| * Verschiebungen von Marktanteilen

| zwischen Fahrzeugen oder

| Fahrzeugsegmenten

Gesamtumsatz | * Verschiebungen bei?Take Rates" für

Segmentumsatz | Produkte, die wir verkaufen

----------------------------------+--------------------------------------------

| * Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz und

| Umsatz nach Segmenten

| * Erfolgreiche Durchführung von kritischen

| Programmstarts

| * Operative Underperformance

| * Produktgewährleistungs-/Rückrufrisiken

| * Produktionsineffizienzen in unseren

| Betrieben

| * Höhere Kosten für die Abmilderung des

| Risikos von Lieferantenausfällen

| * Umstrukturierungskosten

| * Wertminderungen

| * Inflationsdruck

| * Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von

| Kunden zu erhalten und/oder höhere

| Inputkosten anderweitig auszugleichen

| * Preiszugeständnisse

| * Risiken bei Geschäften mit neueren, auf

| Elektrofahrzeuge spezialisierten OEMs

| * Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Bereinigte EBIT-Marge | * Volatilität der Stahlschrottpreise

Auf Magna entfallender| * Höhere Lohnkosten

Nettogewinn | * Steuerrisiken

----------------------------------+--------------------------------------------

| * Gleiche Risiken wie für die bereinigte

| EBIT-Marge und den auf Magna

| entfallenden Nettogewinn

| * Risiken im Zusammenhang mit der

| Geschäftstätigkeit über Joint Ventures

| * Risiken in Verbindung mit der Ausübung

| von Geschäftstätigkeit in ausländischen

Beteiligungserträge | Märkten

----------------------------------+--------------------------------------------

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur

Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer

Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen

und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter

den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben.

Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für diese

zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, stellen sie keine Garantie für zukünftige

Leistungen oder Ergebnisse dar. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und

Entwicklungen mit unseren Erwartungen und Vorhersagen übereinstimmen, hängt

neben den in der obigen Tabelle genannten Faktoren von einer Reihe von Risiken,

Annahmen und Unsicherheiten ab, von denen viele außerhalb unseres

Einflussbereichs liegen und deren Auswirkungen schwer vorherzusagen sind, unter

anderem:

Makroökonomische, geopolitische und

andere Risiken

* Inflationsdruck

* Zinssätze

* Geopolitische Risiken

Risiken in Bezug auf die

Automobilindustrie

Preisrisiken

* Konjunkturschwankungen

* Rückgang des regionalen

Produktionsvolumens * Annahmen bezüglich der

* Verschlechterung der Preisgestaltung

Erschwinglichkeit von Fahrzeugen * Preisdruck durch

* Diskrepanz zwischen der Kunden/Vertragsvereinbarungen

Produktion und dem Verkauf von * Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Elektrofahrzeugen * Volatilität bei den Stahl-

* intensiver Wettbewerb /Aluminiumschrottpreisen

Strategische Risiken Gewährleistungs-/Rückrufrisiken

* Ausrichtung auf das?Auto der * Kosten für Reparatur/Ersatz

Zukunft" * Garantiebestimmungen

* sich weiterentwickelndes * Produkthaftung

Risikoprofil des Unternehmens

* Technologie und Innovation Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel

* Investitionen in Mobilitäts- und

Technologieunternehmen

* Ubergangsrisiken und physische

Kundenbezogene Risiken Risiken

* strategische und andere Risiken

* Kundenkonzentration IT-/Cybersicherheitsrisiken

* Wachstum mit asiatischen OEMs

* Wachstum der auf

Elektrofahrzeuge fokussierten * Verletzung der IT-/Cybersicherheit

OEMs * Cybersicherheit der Produkte

* Risiken bei Geschäften mit

neueren, auf Elektrofahrzeuge Übernahmerisiken

spezialisierten OEMs

* die Fähigkeit von Fisker zur

Fortführung des Unternehmens * Erwerb von strategischen Zielen

* Abhängigkeit von Outsourcing * inhärente Fusions- und

* Zusammenarbeit mit den Kunden Übernahmerisiken

und Konsolidierung * Integration von Übernahmen und

* EV-Programmaufschübe Synergieeffekte

* Marktverschiebungen

* Verschiebungen bei den Sonstige Geschäftsrisiken

Verbraucherpreisen

* Schwankungen der Quartalsumsätze

* Kundenbestellungen * Joint Ventures

* mögliche OEM-bedingte * Geistiges Eigentum

Produktionsstörungen * Risiken in Verbindung mit der

Ausübung von Geschäftstätigkeit in

Risiken in der Lieferkette ausländischen Märkten

* Relative Wechselkurse von

Fremdwährungen

* Unterbrechungen der * Währungsabwertung in Argentinien

Halbleiterlieferkette und * Rentenrisiken

Preissteigerungen * Steuerrisiken

* Unterbrechungen der Lieferkette * Renditen auf Kapitalanlagen

* regionale Energieversorgung und * finanzielle Flexibilität

diesbezügliche Preisgestaltung * Änderungen bei den Kreditratings

* Bedingungen bezüglich der * Schwankungen der Aktienkurse

Grundversorgung * Dividenden

Fertigungs-/Operative Risiken rechtliche, regulatorische und sonstige

Risiken

* Produkteinführung

* operative Underperformance * kartellrechtliche Verfahren

* Umstrukturierungskosten * rechtliche und regulatorische

* Wertminderungen Verfahren

* Arbeitskampfmaßnahmen * Gesetzesänderungen

* Gewinnung/Verbleib von * Handelsabkommen

qualifizierten Arbeitern * Handelsstreitigkeiten/Zölle

* Führungswissen und Nachfolge * Einhaltung der Umweltvorschriften

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten

Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die

verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter die oben erwähnten Risiken,

Annahmen und Unsicherheiten, die

* in unserer Management's Discussion and Analysis unter der Überschrift

?Branchentrends und Risiken" erörtert werden

* sowie in unserem bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden

eingereichten Annual Information Form, in unserem bei der US-amerikanischen

Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Jahresbericht auf Formular 40-F und

in nachfolgenden Einreichungen beschrieben sind.

Die Leser sollten auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in

Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem

Jahresinformationsblatt enthalten ist. Zusätzliche Informationen über Magna,

einschließlich unseres Annual Information Form, sind über das System for

Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) abrufbar.

°