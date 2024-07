GNW-Adhoc: Mohawk hebt Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit im Auswirkungsbericht für 2023 hervor

^CALHOUN, Georgia, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute seinen 15. jährlichen Auswirkungsbericht, Surfaces with

Purpose (Oberflächen mit Zweck), veröffentlicht, der die Fortschritte des

Unternehmens im Jahr 2023 in Bezug auf seine Nachhaltigkeitsziele dokumentiert

und Aktivitäten aus der ganzen Welt vorstellt, welche das Engagement von Mohawk

für den Menschen und den Planeten widerspiegeln.

?Nachhaltigkeit ist mehr als eine gute Philosophie, sie ist ein gutes Geschäft",

so Jeff Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer.?Unser Geschäft ist

darauf ausgerichtet, Ergebnisse für unsere Investoren, Kunden, Mitarbeiter und

Communitys zu erzielen. Unsere Produkte werden unter Anwendung nachhaltiger

Praktiken hergestellt, die dazu beitragen, unseren CO?-Fußabdruck zu verringern,

Ressourcen zu schonen und einen erheblichen Anteil an recyceltem Material zu

verwenden, darunter fast 60 Milliarden Plastikflaschen im letzten Jahrzehnt."

Mit talentierten Teams und hochmodernen Produktionsstätten in 19 Ländern ist

Mohawk der größte Bodenbelagshersteller der Welt. Das Unternehmen bietet ein

umfassendes Portfolio von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich, die auf

die lokalen Marktpräferenzen abgestimmt sind, einschließlich einer breit

gefächerten Auswahl an nachhaltigen Produkten in jeder Kategorie.

?Für die Kunden ist dieser Bericht eine Gelegenheit, die Auswirkungen zu sehen,

die Mohawk mit seinen nachhaltigen Produkten und Praktiken erzielt", erklärt

Chief Sustainability Officer Malisa Maynard.?Mohawk engagiert sich für eine

nachhaltige Zukunft durch Produktinnovation und Kreislaufwirtschaft,

einschließlich der Reduzierung von Kohlenstoff, Abfall und Wasser . Ich bin stolz

auf die Fortschritte, die unser globales Team im Jahr 2023 gemacht hat, und wir

konzentrieren uns darauf, noch bessere Ergebnisse zu erzielen."

Zu den Höhepunkten des Auswirkungsberichts von Mohawk für 2023 gehören:

* Im Jahr 2023 übertraf Mohawk sein Ziel in Bezug auf die Intensität der

Treibhausgasemissionen mit einer Reduzierung um 36 % gegenüber dem

Ausgangsjahr 2010. Mohawk wurde von USA Today als einer von?America's

Climate Leaders" in den Jahren 2023 und 2024 ausgezeichnet.

* Letztes Jahr hat Mohawk mehr als 20,3 Mio. Kilogramm an Altprodukten durch

Recycling und Wiederverwendung zurückgewonnen.

* Ungefähr 58 % der Produktionsabfälle von Mohawk wurden 2023 wiederverwertet,

recycelt oder wiederverwendet.

* Die globale Wasserentnahmeintensität von Mohawk für das Jahr 2023 hat sich

im Vergleich zum Ausgangsjahr 2010 um 42 % verbessert, was zum Teil auf

Millionen von Gallonen Abwasser zurückzuführen ist, die in

Produktionsprozessen wiederverwendet oder aus diesen eliminiert wurden.

* 43 % der Belegschaft von Mohawk in den USA sind Schwarze, Indigene oder

People of Color (Black, Indigenous or People of Color, BIPOC). In diesem

Jahr wurde Mohawk von Newsweek in die Liste der besten Arbeitgeber Amerikas

- Vielfalt und Frauen - aufgenommen.

* Mehr als 10 % der weltweiten Belegschaft von Mohawk ist seit 25 oder mehr

Jahren im Unternehmen beschäftigt.

* Durch Verbesserungen des Sicherheitsprogramms ist die globale Unfallrate von

Mohawk 2023 im Vergleich zu vor fünf Jahren um etwa 10 % gesunken.

* Im Jahr 2023 hat Mohawk seine?Culture of Care" durch

Nachhaltigkeitspartnerschaften erweitert, darunter Plastic Bank(®),

One Tree Planted(®) und Rhinory(®).

Den vollständigen Bericht von Mohawk für das Jahr 2023 finden Sie hier

(https://www.mohawksustainability.com/).

Über Mohawk Industries

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der

Produkte entwickelt, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt

verschönern. Die branchenführenden Innovationen von Mohawk haben Produkte und

Technologien hervorgebracht, mit denen sich die Marken des Unternehmens auf dem

Markt differenzieren und die allen Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten

gerecht werden. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem

amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für

Bodenbeläge mit Niederlassungen auf fünf Kontinenten entwickelt. Die vertikal

integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten

Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen,

Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden sowie von Spanplatten,

Melaminplatten, Hochdrucklaminat-Dekorplatten und Isolierprodukten. Die Marken

von Mohawk gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American

Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile,

IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Mohawk Home, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte mohawkind.com.

Kontakt: Robert Webb - robert_webb@mohawkind.com

°