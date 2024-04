GNW-Adhoc: Vertex wird Mitglied der Oracle ISV Accelerator for SaaS-Initiative

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(https://www.vertexinc.com/company/about-

us/?utm_source=press_release&utm_medium=web_wire&utm_campaign=2021PressReleases) (NASDAQ:VERX)

(?Vertex" oder das?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von

Steuertechnologielösungen und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), hat

heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, der Oracle

Independent Software Vendor (ISV) Accelerator for SaaS-Initiative beizutreten.

Mit seiner Expertise bei der Integration in Oracle Cloud Fusion Cloud

Applications (https://www.oracle.com/applications/) nutzt Vertex auch weiterhin

die Möglichkeiten von Vertrags- und Steuerdaten, um die Prozesse und Resultate

seiner Kunden zu optimieren.

?Aufbauend auf unserer langjährigen Beziehung zu Oracle freuen wir uns sehr, dem

Oracle ISV Accelerator beizutreten", so Bradd Wildstein, Vice President,

Indirect Sales bei Vertex, Inc.?Durch diese Partnerschaft kann Vertex nun die

Finanz- und Vertriebsprozesse unserer Kunden verbessern, indem wir wichtige

Steuerlösungen in Oracle Fusion Applications integrieren. Dabei geht es nicht

nur um die Integration von Daten - es geht darum, unterschiedliche Funktionen zu

vereinheitlichen, Abläufe zu rationalisieren und den Nutzen für unsere

gemeinsamen Kunden zu steigern."

Die globalen Kunden von Vertex und Oracle verarbeiten Hunderte von Millionen von

Transaktionen pro Monat über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Neben einer

allgemeinen Leistungssteigerung von 35 % berichten Kunden, die Lösungen von

Vertex auf der OCI hosten, von einer durchschnittlichen Leistungssteigerung von

20 % bei der Verarbeitung von Debitoren und von 14 % bei der Verarbeitung von

Kreditoren. Darüber hinaus haben Kunden, die den Vertex Accelerator auf der OCI

einsetzen, festgestellt, dass die Einrichtung und Konfiguration in wenigen

Minuten abgeschlossen ist, was zu einer schnelleren Inbetriebnahme führt.

?Die Oracle ISV Accelerator for SaaS-Initiative stärkt unsere Partnerschaft und

unsere Fähigkeit, gemeinsame Kunden erfolgreich zu unterstützen, indem wir ihnen

eine schnellere Wertschöpfung ermöglichen, unabhängig davon, wie oder wo sie ihr

Geschäft betreiben", so Marc Duclos, Senior Global Director bei Vertex, Inc.

?Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung mit Oracle-Produkten und unsere

tief integrierten Lösungen werden weltweit auf der OCI gehostet."

Seit seiner ersten Veröffentlichung vor mehr als drei Jahren hat der Vertex

Accelerator mehr als 175 globalen Kunden, die die Steuerlösungen von Vertex

integrieren möchten, eine Erfahrung geboten, die?fast auf Knopfdruck"

funktioniert. Die Steuerlösungen von Vertex sind so konzipiert, dass sie

skalierbar sind und komplexe Steuer- und Compliance-Anforderungen bewältigen, so

dass Oracle-Kunden die globale Steuer-Compliance mit einer einzigen integrierten

Plattform rationalisieren können.

?Oracle und Vertex arbeiten zusammen, um unseren gemeinsamen Kunden innovative

Steuerlösungen anzubieten", so Dan Haller, Vice President, North American

Applications Ecosystem, Oracle.?Die Integrationen von Vertex rationalisieren

die Steuerfestsetzung und -einhaltung, verbessern die Kundenerfahrung und

verringern die Belastung der IT- und Finanzteams. Wir freuen uns, dass das

Unternehmen der Oracle ISV Accelerator for SaaS-Initiative beitritt."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Vertex und Oracle zusammenarbeiten, um die

schwierigsten geschäftlichen Herausforderungen von heute zu lösen, klicken Sie

hier (https://www.vertexinc.com/partners/oracle).

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für

indirekte Steuern . Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen

Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und mit Zuversicht wachsen

können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche

der indirekten Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer,

Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und

betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt

mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der

ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com

(http://www.vertexinc.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter

(https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

Über Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist ein Partnerprogramm von Oracle, das Partner

dabei unterstützt, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere

Geschäftsergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht

Partnern die Zusammenarbeit mit Oracle über Tracks, die auf ihre Rolle im Markt

abgestimmt sind: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen

anbieten, die auf Oracle Cloud aufbauen oder in Oracle Cloud integriert sind,

Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen, Cloud

Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und

verwalten, Industry Healthcare für Partner, die kommerziell verfügbare Produkte

und/oder Dienstleistungen anbieten, die mit Oracle Cloud- und Oracle Health-

Technologien entwickelt wurden, und License & Hardware für Partner, die Oracle-

Softwarelizenzen oder -Hardwareprodukte entwickeln, warten oder verkaufen.

Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die Expertise

in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Service erworben haben. Weitere

Informationen finden Sie unter:?http://www.oracle.com/partnernetwork

Marken

Oracle, Java und MySQL sind eingetragene Marken der Oracle Corporation.

