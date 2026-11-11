GNW-DD: Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf

^Renk Group AG: Doreen Nowotne, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

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| Titel | |

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| Vorname | Doreen |

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| Nachname | Nowotne |

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2. Grund der Meldung

a) Position / Status

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| Aufsichtsrat |

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b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur

Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

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| Renk Group AG |

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b) LEI

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| 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE000RENK730 |

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b) Art des Geschäfts

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| Kauf |

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c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 34,47 EUR | 10.341,00 EUR |

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| 34,485 EUR | 14.656,125 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 34,4788 EUR | 24.997,13 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 05.11.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Name | Tradegate |

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| MIC | XGAT |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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