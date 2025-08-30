GNW-News: Aduro Clean Technologies startet Marketingkampagne

^LONDON, Ontario, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR148&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute

bekanntgegeben, dass es mit dem Abschluss von drei Vereinbarungen mit Investor-

Relations- und Marketingunternehmen eine Marketingkampagne gestartet hat, um die

Markenbekanntheit des Unternehmens bei Privatanlegern zu steigern.

The Investing Authority

(https://theinvestingauthority.com/?utm_source=Aduro%20TIA&utm_campaign=PR159&ut

m_medium=PressRelease)

Aduro hat eine Vereinbarung (die?TIA-Vereinbarung") mit The Investing Authority

(?TIA" oder?The Investing Authority") geschlossen, einer Marketingfirma, die

sich auf Investor Relations und plattformübergreifende Social-Media-Kampagnen

spezialisiert hat.

The Investing Authority wird Aduro Investor-Relations- und

Marketingdienstleistungen bereitstellen, darunter die Erstellung und Verbreitung

von Social-Media-Beiträgen, Influencer-Kampagnen, Videoproduktion, Grafikdesign,

E-Mail-Marketing, Live-Streams, Newsletter-Versand und Analyseberichte. Die

Inhalte werden über Discord-Server, Reddit-Finanz-Subreddits, X/Twitter,

YouTube , Instagram, E-Mail- und SMS-Listen, Wolf Financial-Live-Streams und

Finanz-Influencer-Netzwerke verbreitet. Diese Dienstleistungen werden zunächst

für einen Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche TIA-Laufzeit") ab dem 16.

September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die TIA-

Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die

anfängliche TIA-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben Monat

(?TIA-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von eineinhalb Monaten

verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden vor Beginn solcher

TIA-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die TIA-Vereinbarung verlängert sich

nicht automatisch über den 30. November 2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien

schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt,

TIA für die zu erbringenden Dienstleistungen bei Abschluss der TIA-Vereinbarung

75.000 USD zu zahlen. 75.000 US sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen,

wenn die Laufzeit um einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind

am oder vor dem 13. November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5

Monate verlängert wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD

entspricht.

The Investing Authority steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und

besitzt zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. TIA

kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens

erwerben.

The Investing Authority

8329 Harrison Ave, Munster, IN 46321

business@theinvestingauthority.com (mailto:business@theinvestingauthority.com) |

443.680.4082 | https://theinvestingauthority.com

(https://theinvestingauthority.com/)

Stocktwits

(https://stocktwits.com/?utm_source=Aduro%20StockTwits&utm_campaign=PR159&utm_me

dium=PressRelease)

Aduro hat eine Vereinbarung (die?Stocktwits-Vereinbarung") mit Stocktwits

geschlossen, einer speziell auf Investoren und Händler zugeschnittenen Social-

Media-Plattform, die Echtzeitdiskussionen, den Austausch von Ideen und die

Verfolgung von Stimmungen rund um die Finanzmärkte ermöglicht.

Stocktwits wird Aduro Investor-Relations- und Marketing-Dienstleistungen

bereitstellen, darunter Native Advertising, Display-Werbung, Videointerviews,

Nachrichtenbeiträge, Ticker-Page-Takeovers und Videowerbung. Diese

Dienstleistungen werden über die Stocktwits-Plattform, das Stocktwits-Netzwerk,

X/Twitter, Unternehmens-Ticker-Seiten und Newsletter für einen anfänglichen

Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche Stocktwits-Laufzeit") ab dem 16.

September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die Stocktwits-

Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die

anfängliche Stocktwits-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben

Monat (?Stocktwits-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von

eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden

vor Beginn solcher Stocktwits-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die

Stocktwits-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November

2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Stocktwits für die zu erbringenden

Dienstleistungen bei Abschluss der Stocktwits-Vereinbarung 50.000 USD zu zahlen.

50.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um

einen weiteren Monat verlängert wird, und 25.000 USD sind am oder vor dem 13.

November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert

wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 125.000 USD entspricht.

Stocktwits ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. Stocktwits kann jedoch

in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Stocktwits

228 Park Ave S, Suite #56681, New York, NY 10003

aong@stocktwits.com (mailto:aong@stocktwits.com) | 647.573.9959 |

https://stocktwits.com (https://stocktwits.com/)

LFG Equities Corp. (https://lfgequities.com/)

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die?LFG-Vereinbarung") mit LFG Equities

Corp. (?LFG") geschlossen, einem in Toronto ansässigen Beratungsunternehmen für

digitales Marketing und Investor Relations, das sich auf die Steigerung der

Sichtbarkeit und des Engagements von börsennotierten Unternehmen spezialisiert

hat.

LFG wird Aduro Marketing-Beratungsdienstleistungen bereitstellen, darunter

Messaging- und Storyline-Entwicklung, Influencer-Engagement, Newsletter-

Kampagnen, Datenbank-Outreach und die Freigabe von Inhalten. Die Inhalte werden

über Medienkanäle, Influencer-Netzwerke, Newsletter, die Finanz-Community und E-

Mail-Kampagnen für einen anfänglichen Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche

LFG-Laufzeit") ab dem 16. September 2025 verbreitet. Während dieses Zeitraums

kann die LFG-Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt

werden. Die anfängliche LFG-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen

halben Monat (?LFG-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von

eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden

vor Beginn solcher LFG-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die LFG-

Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November 2025

hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das

Unternehmen hat sich bereit erklärt, LFG für die zu erbringenden

Dienstleistungen bei Abschluss der LFG-Vereinbarung 75.000 USD zu zahlen.

75.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um

einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind am oder vor dem 13.

November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert

wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD entspricht.

LFG ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt

dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. LFG kann jedoch in Zukunft eine

Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

LFG Equities Corp.

402-9140 Leslie Street, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 0A9

info@LFGequities.com (mailto:info@LFGequities.com) | 514.577.0929 |

https://lfgequities.com (https://lfgequities.com/)

Im Zusammenhang mit der Beauftragung von The Investing Authority, Stocktwits und

LFG werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre

ssRelease)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die erwartete Verbesserung der Liquidität der Aduro-

Aktien, die Bedingungen und die Verlängerung der TIA-Vereinbarung, der

Stocktwits-Vereinbarung und der LFG-Vereinbarung, die Gebührenstruktur, den

möglichen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch The Investing

Authority, Stocktwits und LFG in der Zukunft sowie das wachsende Interesse

institutioneller und privater Anleger an Aduro. Auch wenn das Unternehmen der

Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde

liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für

zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte

diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu

den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören

unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Effektivität der Market-Making-

Aktivitäten, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei

der Beschaffung angemessener Mittel und andere Faktoren, die außerhalb der

Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b1b326-f5ee-4856-b0a3-

11b5dfeb9763

Â°