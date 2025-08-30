Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
30.08.2025 10:25:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies startet Marketingkampagne
^LONDON, Ontario, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR148&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute
bekanntgegeben, dass es mit dem Abschluss von drei Vereinbarungen mit Investor-
Relations- und Marketingunternehmen eine Marketingkampagne gestartet hat, um die
Markenbekanntheit des Unternehmens bei Privatanlegern zu steigern.
The Investing Authority
(https://theinvestingauthority.com/?utm_source=Aduro%20TIA&utm_campaign=PR159&ut
m_medium=PressRelease)
Aduro hat eine Vereinbarung (die?TIA-Vereinbarung") mit The Investing Authority
(?TIA" oder?The Investing Authority") geschlossen, einer Marketingfirma, die
sich auf Investor Relations und plattformübergreifende Social-Media-Kampagnen
spezialisiert hat.
The Investing Authority wird Aduro Investor-Relations- und
Marketingdienstleistungen bereitstellen, darunter die Erstellung und Verbreitung
von Social-Media-Beiträgen, Influencer-Kampagnen, Videoproduktion, Grafikdesign,
E-Mail-Marketing, Live-Streams, Newsletter-Versand und Analyseberichte. Die
Inhalte werden über Discord-Server, Reddit-Finanz-Subreddits, X/Twitter,
YouTube, Instagram, E-Mail- und SMS-Listen, Wolf Financial-Live-Streams und
Finanz-Influencer-Netzwerke verbreitet. Diese Dienstleistungen werden zunächst
für einen Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche TIA-Laufzeit") ab dem 16.
September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die TIA-
Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die
anfängliche TIA-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben Monat
(?TIA-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von eineinhalb Monaten
verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden vor Beginn solcher
TIA-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die TIA-Vereinbarung verlängert sich
nicht automatisch über den 30. November 2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien
schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt,
TIA für die zu erbringenden Dienstleistungen bei Abschluss der TIA-Vereinbarung
75.000 USD zu zahlen. 75.000 US sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen,
wenn die Laufzeit um einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind
am oder vor dem 13. November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5
Monate verlängert wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD
entspricht.
The Investing Authority steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und
besitzt zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. TIA
kann jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens
erwerben.
The Investing Authority
8329 Harrison Ave, Munster, IN 46321
business@theinvestingauthority.com (mailto:business@theinvestingauthority.com) |
443.680.4082 | https://theinvestingauthority.com
(https://theinvestingauthority.com/)
Stocktwits
(https://stocktwits.com/?utm_source=Aduro%20StockTwits&utm_campaign=PR159&utm_me
dium=PressRelease)
Aduro hat eine Vereinbarung (die?Stocktwits-Vereinbarung") mit Stocktwits
geschlossen, einer speziell auf Investoren und Händler zugeschnittenen Social-
Media-Plattform, die Echtzeitdiskussionen, den Austausch von Ideen und die
Verfolgung von Stimmungen rund um die Finanzmärkte ermöglicht.
Stocktwits wird Aduro Investor-Relations- und Marketing-Dienstleistungen
bereitstellen, darunter Native Advertising, Display-Werbung, Videointerviews,
Nachrichtenbeiträge, Ticker-Page-Takeovers und Videowerbung. Diese
Dienstleistungen werden über die Stocktwits-Plattform, das Stocktwits-Netzwerk,
X/Twitter, Unternehmens-Ticker-Seiten und Newsletter für einen anfänglichen
Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche Stocktwits-Laufzeit") ab dem 16.
September 2025 bereitgestellt. Während dieses Zeitraums kann die Stocktwits-
Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die
anfängliche Stocktwits-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen halben
Monat (?Stocktwits-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von
eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden
vor Beginn solcher Stocktwits-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die
Stocktwits-Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November
2025 hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren.
Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Stocktwits für die zu erbringenden
Dienstleistungen bei Abschluss der Stocktwits-Vereinbarung 50.000 USD zu zahlen.
50.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um
einen weiteren Monat verlängert wird, und 25.000 USD sind am oder vor dem 13.
November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert
wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 125.000 USD entspricht.
Stocktwits ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum
Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. Stocktwits kann jedoch
in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.
Stocktwits
228 Park Ave S, Suite #56681, New York, NY 10003
aong@stocktwits.com (mailto:aong@stocktwits.com) | 647.573.9959 |
https://stocktwits.com (https://stocktwits.com/)
LFG Equities Corp. (https://lfgequities.com/)
Das Unternehmen hat eine Vereinbarung (die?LFG-Vereinbarung") mit LFG Equities
Corp. (?LFG") geschlossen, einem in Toronto ansässigen Beratungsunternehmen für
digitales Marketing und Investor Relations, das sich auf die Steigerung der
Sichtbarkeit und des Engagements von börsennotierten Unternehmen spezialisiert
hat.
LFG wird Aduro Marketing-Beratungsdienstleistungen bereitstellen, darunter
Messaging- und Storyline-Entwicklung, Influencer-Engagement, Newsletter-
Kampagnen, Datenbank-Outreach und die Freigabe von Inhalten. Die Inhalte werden
über Medienkanäle, Influencer-Netzwerke, Newsletter, die Finanz-Community und E-
Mail-Kampagnen für einen anfänglichen Zeitraum von einem Monat (die?anfängliche
LFG-Laufzeit") ab dem 16. September 2025 verbreitet. Während dieses Zeitraums
kann die LFG-Vereinbarung von beiden Parteien aus wichtigem Grund gekündigt
werden. Die anfängliche LFG-Laufzeit kann um jeweils einen Monat oder einen
halben Monat (?LFG-Verlängerungen") bis zu einer zusätzlichen Laufzeit von
eineinhalb Monaten verlängert werden, was vom Unternehmen spätestens 48 Stunden
vor Beginn solcher LFG-Verlängerungen bestätigt werden muss. Die LFG-
Vereinbarung verlängert sich nicht automatisch über den 30. November 2025
hinaus, sofern nicht beide Parteien schriftlich etwas anderes vereinbaren. Das
Unternehmen hat sich bereit erklärt, LFG für die zu erbringenden
Dienstleistungen bei Abschluss der LFG-Vereinbarung 75.000 USD zu zahlen.
75.000 USD sind am oder vor dem 13. Oktober 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um
einen weiteren Monat verlängert wird, und 37.500 USD sind am oder vor dem 13.
November 2025 zu zahlen, wenn die Laufzeit um weitere 0,5 Monate verlängert
wird, was einer Gesamtbargebühr von bis zu 187.500 USD entspricht.
LFG ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. LFG kann jedoch in Zukunft eine
Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.
LFG Equities Corp.
402-9140 Leslie Street, Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 0A9
info@LFGequities.com (mailto:info@LFGequities.com) | 514.577.0929 |
https://lfgequities.com (https://lfgequities.com/)
Im Zusammenhang mit der Beauftragung von The Investing Authority, Stocktwits und
LFG werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre
ssRelease)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder
voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem die erwartete Verbesserung der Liquidität der Aduro-
Aktien, die Bedingungen und die Verlängerung der TIA-Vereinbarung, der
Stocktwits-Vereinbarung und der LFG-Vereinbarung, die Gebührenstruktur, den
möglichen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch The Investing
Authority, Stocktwits und LFG in der Zukunft sowie das wachsende Interesse
institutioneller und privater Anleger an Aduro. Auch wenn das Unternehmen der
Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für
zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte
diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu
den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören
unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Effektivität der Market-Making-
Aktivitäten, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei
der Beschaffung angemessener Mittel und andere Faktoren, die außerhalb der
Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b1b326-f5ee-4856-b0a3-
11b5dfeb9763
Â°
