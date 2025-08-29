Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
29.08.2025 20:23:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
^LONDON, Ontario, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR160&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umzuwandeln, hat seinen
geprüften Jahresabschluss für das am 31. Mai 2025 beendete Geschäftsjahr
vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle Finanzinformationen
in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht
anders angegeben.
Ofer Vicus, CEO von Aduro, erklärte:?Das Geschäftsjahr 2025 war eine Phase, in
der wir unsere strategischen Prioritäten in bedeutendem Maße umgesetzt haben.
Insbesondere haben wir den Bau unserer Pilotanlage in Zusammenarbeit mit Zeton
vorangetrieben, wobei die Inbetriebnahme voraussichtlich im September 2025
beginnen wird. Darüber hinaus haben wir unsere Tests mit Einsatzmaterialien
erweitert und erste Untersuchungen zu Kunstrasen durchgeführt. Dies hat die
Aufmerksamkeit mehrerer Interessenten erregt und zeigt, dass chemischen
Recyclinglösungen in diesem Bereich immer mehr Beachtung geschenkt wird. Und wir
haben unser Kundenbindungsprogramm vertieft, die Beziehungen zu führenden
Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoff- und
Energiebranche gestärkt und unsere Branchenpräsenz durch den Beitritt zu
Kooperationsverbänden ausgebaut. Diese Initiativen versetzen Aduro in die Lage,
die Skalierbarkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") zu demonstrieren und
wertvolle Daten zu generieren, die für die Bewertung ihrer Leistung bei
verschiedenen Ausgangsstoffen erforderlich sind."
Mena Beshay, CFO von Aduro, fügte hinzu:?Wir haben während des gesamten
Geschäftsjahres finanzielle Disziplin gewahrt und gleichzeitig erhebliche
Investitionen in unsere Pilotanlage unterstützt. Die im Juni abgeschlossene
Eigenkapitalfinanzierung wurde effizient durchgeführt und stellt uns bedeutende
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um unser Scale-up-Programm voranzutreiben.
Aduro befindet sich weiterhin in einer soliden finanziellen Lage, gestützt durch
eine starke Bilanz und die anhaltende Unterstützung durch seine Partner. Wir
freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen, wenn wir in das
Geschäftsjahr 2026 starten."
Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2025 - Finanzielle Highlights
(Dreimonatszeitraum endend am 31. Mai 2025)
* Im vierten Quartal 2025 wurde ein Quartalsumsatz von 74.670 CAD erzielt, was
einem Rückgang von 27 % gegenüber dem Umsatz von 102.250 CAD im vierten
Quartal 2024 entspricht.
* Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3.716.774 CAD,
verglichen mit 1.792.219 CAD im vierten Quartal 2024.
Geschäftsjahr 2025 - Finanzielle Highlights (zwölf Monate bis zum 31. Mai 2025)
* Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 231.212 CAD, was einem
Netto-Rückgang von 31 % gegenüber 337.516 CAD im Geschäftsjahr 2024
entspricht. Die derzeitigen Einnahmen des Unternehmens werden durch die
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Customer Engagement Programs
(CEP) zur Bewertung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens
erzielt. Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und
Umfang der Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede gegenüber dem Vorjahr
spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen
Expansionsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und
Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Der Betriebsverlust belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 12.145.790 CAD,
verglichen mit 7.436.861 CAD im Geschäftsjahr 2024. Dies war in erster Linie
auf verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Aktivitäten zum
Ausbau der Technologie, die Einstellung neuer Mitarbeiter, einen Anstieg der
nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung sowie Unternehmensausgaben
im Zusammenhang mit unserer Notierung an der Nasdaq im November 2024
zurückzuführen.
* Zum 31. Mai 2025 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 5,1
Millionen CAD, verglichen mit 3,6 Millionen CAD im Jahr 2024, was einem
Anstieg von 1,5 Millionen CAD entspricht. Dies war in erster Linie auf
erhöhte Investitionen in Forschungsgeräte und Laboreinrichtungen
zurückzuführen, um unser derzeitiges Wachstumstempo zu unterstützen, sowie
auf laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der
Pilotanlage des Unternehmens.
* Das Unternehmen verfügte zum 31. Mai 2025 über eine solide
Liquiditätsposition in Höhe von 6,96 Millionen CAD, verglichen mit 2,8
Millionen CAD im Jahr 2024.
* Nach dem 31. Mai 2025 hat Aduro Bruttoerlöse von etwa 9,2 Millionen US-
Dollar aus einer öffentlichen Aktienemission in den USA sowie rund 0,8
Millionen US-Dollar aus der Ausübung von Optionen und Optionsscheinen
erzielt und damit seine Bilanz weiter gestärkt.
Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen (für die am 31. Mai endenden
Geschäftsjahre)
Geschäftsjahr 2025 Geschäftsjahr 2024 Veränderung in
(CAD) (Ende: 31. Mai 2025) (Ende: 31. Mai %
2024)
-------------------------------------------------------------------------------
Erlöse 231.212 CAD 337.516 CAD -31 %
Betriebsverlust 12.145.790 CAD 7.436.861 CAD 63 %
Sachanlagen 4.109.459 CAD 3.128.632 CAD 31 %
Liquidität (zum
Jahresende) 6.957.846 CAD 2.814.576 CAD 147 %
Viertes Quartal 2025 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse
Absichtserklärung mit NexGen Polymers (?NexGen")
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-and-NexGen-Polymers-Sign-Memorandum-of-
Understanding-to-Collaborate-on-HCT-Demonstration-
Plant/default.aspx?utm_source=NexGenMOU&utm_campaign=PR160&utm_medium=PressRelea
se)
Aduro hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit NexGen
unterzeichnet, welche die Rahmenbedingungen für eine künftige Zusammenarbeit bei
der Entwicklung einer HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab festlegt. Der Vertrag
umreißt potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit, darunter die Sicherung einer
Versorgung mit repräsentativen Einsatzstoffen, die Bewertung potenzieller
Standortoptionen und die Festlegung des Anlagenbetriebs mit dem Ziel, die
Datengenerierung zu optimieren, um die zukünftige Entwicklung konfigurierbarer
kommerzieller Lösungen zu unterstützen.
NexGen Polymers verfügt über umfassende Erfahrung in der Polymerverarbeitung und
im Materialmanagement und ist damit ein wertvoller Partner für die Bewertung der
realen Anforderungen bei der Skalierung von HCT. Durch die Schaffung eines
formellen Rahmens mittels dieser Absichtserklärung können Aduro und NexGen ihre
Bemühungen zur Bewertung der Machbarkeit auf strukturierte Weise aufeinander
abstimmen und sicherstellen, dass technische Erkenntnisse durch marktbasierte
Überlegungen gestützt werden. Dieser Vertrag unterstreicht den kooperativen
Ansatz von Aduro bei der Kommerzialisierung - die Zusammenarbeit mit Partnern
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoffindustrie.
Beauftragung von Siemens Canada (?Siemens")
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Engages-Siemens-to-Deliver-Advanced-Automation-for-
Hydrochemolytic-Pilot-
Plant/default.aspx?utm_source=SiemensMOU&utm_campaign=PR160&utm_medium=PressRele
ase)
Das Unternehmen gab eine strategische Zusammenarbeit mit Siemens Canada bekannt.
Siemens wird fortschrittliche Steuerungssysteme, Automatisierungslösungen und
Ingenieurdienstleistungen für die NGP-Pilotanlage liefern.
Die Kooperation soll sicherstellen, dass die Pilotanlage von Anfang an über
robuste Automatisierungs-, Datenerfassungs- und Prozesssicherheitsfunktionen
verfügt. Durch die Zusammenarbeit mit Siemens erhält Aduro Zugang zu bewährten
industriellen Systemen und Fachwissen, die zum zuverlässigen Betrieb der
Pilotanlage und zur Generierung hochwertiger technischer Daten beitragen werden.
Diese Kooperation spiegelt den Ansatz von Aduro wider, Partnerschaften mit
etablierten Marktführern in ihren jeweiligen Bereichen einzugehen, um die
Effektivität seiner Scale-up-Aktivitäten zu steigern.
Absichtserklärung mit Cleanfarms Inc. (?Cleanfarms")
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-and-Cleanfarms-Sign-Memorandum-of-
Understanding-to-Collaborate-on-Development-of-Commercial-Pathway-for-
Challenging-Agricultural-
Plastics/default.aspx?utm_source=CleanfarmsMOU&utm_campaign=PR160&utm_medium=Pre
ssRelease)
Aduro unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit Cleanfarms Inc., einer
kanadischen Organisation für Herstellerverantwortung (PRO), die sich auf das
Management landwirtschaftlicher Abfälle spezialisiert hat, über die Bewertung
von landwirtschaftlichen Kunststoffen, die mit herkömmlichen Mitteln nur schwer
zu recyceln sind. Cleanfarms betreibt nationale Rückgewinnungsprogramme, die von
mehr als 200 Mitgliedsunternehmen und einem Netzwerk von über 2.000
Sammelstellen unterstützt werden. Damit befindet sich das Unternehmen in einer
einzigartigen Position, um repräsentative Materialströme für Testzwecke
bereitzustellen.
Die Zusammenarbeit legt ein mehrstufiges Programm fest, um die technische und
wirtschaftliche Machbarkeit des Einsatzes von HCT bei Kunststoffen wie
Silofolie, Ballenwickelfolie, Getreidesäcken und Bindegarn zu untersuchen -
Materialien, die in der Landwirtschaft eine zentrale Rolle spielen, aber
aufgrund begrenzter Verwertungsoptionen häufig auf Deponien entsorgt oder
zwischengelagert werden. Im Rahmen dieser Initiative werden Aduro und Cleanfarms
Daten zu realen Einsatzstoffen generieren, die Aufschluss über die potenzielle
Rolle von HCT bei der Verwertung landwirtschaftlicher Kunststoffe geben werden.
Beauftragung von Delphi mit der Lebenszyklusanalyse von HCT
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Delphi-for-Life-Cycle-Assessment-
of-Hydrochemolytic-
Technology/default.aspx?utm_source=DelphiLCA&utm_campaign=PR160&utm_medium=Press
Release)
Das Unternehmen beauftragte Delphi, eine führende kanadische
Nachhaltigkeitsberatung, mit der Durchführung einer Lebenszyklusanalyse (?LCA")
für sein HCT-Verfahren zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen. Ziel der Studie
ist es, das Umweltprofil von HCT unabhängig zu untersuchen und Auswirkungen wie
Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Ressourceneffizienz im Vergleich zu
etablierten Recyclingverfahren zu bewerten.
Die Ökobilanz liefert Daten, die Kunden, Aufsichtsbehörden und Stakeholder bei
der Bewertung möglicher Lösungen für schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle
unterstützen können. Durch die Beauftragung einer unabhängigen Bewertung stellt
Aduro sicher, dass künftige Diskussionen über HCT auf transparenten, von Dritten
durchgeführten Analysen basieren.
Bau der NGP-Pilotanlage (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Provides-Update-
on-NGP-Pilot-Plant-
Progress/default.aspx?utm_source=PilotPlantUpdate&utm_campaign=PR160&utm_medium=
PressRelease)
Im vierten Geschäftsquartal hat Aduro gemeinsam mit Zeton den Bau der NGP-
Pilotanlage vorangetrieben. Die Vorbereitungsarbeiten am Standort,
einschließlich der Aufrüstung von Klima- und Elektroanlagen, der Anpassung der
Labore und der Erweiterung der Büroräume, wurden abgeschlossen. Die
Betriebsdokumentation und Schulungsunterlagen befinden sich derzeit in der
Erstellung. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu
beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen und bestätigte deren
Leistungsfähigkeit vor der Auslieferung. In der Produktionsstätte von Zeton
wurde die Montage der modularen Skids mit der Aufstellung der Ausrüstung, der
Rohrleitungsverlegung und der Installation der Instrumentierung fortgeführt,
während Siemens die Lieferung und Integration kritischer Automatisierungs- und
Elektrokomponenten begann.
Die Inbetriebnahme ist für September 2025 geplant, beginnend mit den Systemen
zur Materialaufbereitung und den Reaktoren, gefolgt vom
Produktaufbereitungssystem im Oktober 2025. Das mehrstufige Programm umfasst
Vorinbetriebnahme, Kaltinbetriebnahme, schrittweise Integration, Testläufe und
erste Betriebskampagnen, die unter Unterstützung des Lieferanten durchgeführt
werden, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten.
Stärkung der Kapitalbasis durch erfolgreiche börsliche Platzierung in den USA
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-Underwriters-Over-
Allotment-Option-in-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=PublicOffering&utm_campaign=PR160&utm_medium=Pr
essRelease)
Im Juni 2025 schloss Aduro eine erfolgreiche Emission in den USA ab, bei der
durch den Verkauf von 1.090.048 Stammaktien zusammen mit begleitenden
Optionsscheinen zum Kauf von 545.024 Stammaktien insgesamt rund 9,2 Mio. US-
Dollar an Bruttoerlösen erzielt wurden. Der kombinierte Angebotspreis pro
Stammaktie und begleitendem halben Optionsschein betrug 8,44 US-Dollar. Jeder
ganze Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 10,13 US-Dollar pro Aktie, ist
sofort ausübbar und verfällt drei Jahre nach dem Ausgabedatum. Neben der
Stärkung der Bilanz bieten die Erlöse zusätzliche Ressourcen für die laufende
Forschung und Entwicklung sowie für die Weiterentwicklung der Skalierungs- und
Kommerzialisierungsprogramme von Aduro.
Erweiterung der Führungsriege (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Welcomes-David-
Weizenbach-as-Chief-Operating-
Officer/default.aspx?utm_source=AduroCOO&utm_campaign=PR160&utm_medium=PressRele
ase)
Im Juli 2025 ernannte Aduro Herrn David Weizenbach, P.Eng., zum Chief Operating
Officer. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Betrieb,
Technik und Technologieintegration, darunter in leitenden Positionen bei NOVA
Chemicals, verfügt Herr Weizenbach über fundierte Fachkenntnisse in den
Bereichen Prozessautomatisierung, Sicherheit und Umsetzung von
Investitionsprojekten.
Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Aduro den Übergang
von der Forschung und Entwicklung zur Umsetzung im Pilotmaßstab vollzieht. Die
NGP-Pilotanlage tritt in die Inbetriebnahmephase ein, die eine disziplinierte
Betriebsleitung, die Integration von Automatisierungs- und Steuerungssystemen
sowie die Einrichtung von Sicherheits- und Schulungsprotokollen erfordert.
Nachdem Herr Weizenbach Aduro in den unmittelbar vorangegangenen sechs Monaten
in beratender Funktion unterstützt hatte, war er bereits mit der
Unternehmenskultur und dem technischen Ansatz vertraut, was eine nahtlose
Kontinuität bei der offiziellen Übernahme der COO-Position gewährleistet. Seine
Führungsqualitäten stärken die operative Kapazität von Aduro in einer
entscheidenden Phase und bieten die erforderliche Leitung und Erfahrung, um die
Inbetriebnahme zu begleiten und die anschließende Skalierung vorzubereiten.
Engagement in der Branche (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Plastics-
Industry-Association-and-Polystyrene-Recycling-Alliance-to-Support-Industry-
Collaboration-on-Recycling-
Innovation/default.aspx?utm_source=PlasticsPSRA&utm_campaign=PR160&utm_medium=Pr
essRelease)
Im Juli 2025 wurde Aduro Mitglied der Plastics Industry Association (PLASTICS)
und der Polystyrene Recycling Alliance (PSRA), einer Initiative von PLASTICS,
die sich für die Förderung der Polystyrolverwertung einsetzt. Durch die
Mitgliedschaft in diesen Organisationen ist Aduro Teil eines breiten Netzwerks
aus Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen, Verarbeitern und
Markeninhabern, die Recyclingstandards, den Infrastrukturausbau und Initiativen
zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben.
Die Teilnahme an der PSRA bietet Aduro ein Forum, um gemeinsam an den
technischen und marktbezogenen Herausforderungen von Polystyrol zu arbeiten -
einem der am schwersten zu recycelnden Kunststoffe aufgrund begrenzter
Sammelinfrastrukturen und niedriger Rücklaufquoten. Die frühen Arbeiten von
Aduro zur Umwandlung von Polystyrol in gezielte Kohlenwasserstoff-
Zwischenprodukte mithilfe der Hydrochemolytic(TM)-Technologie stehen im Einklang
mit den Zielen der Allianz, Innovationen zu fördern und tragfähige Endmärkte zu
entwickeln. Diese Arbeit baut auf der zuvor veröffentlichten Patentanmeldung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2024/Aduro-Clean-Technologies-files-new-patent-application-to-transform-
waste-plastics-and-renewable-oils-into-high-value-BTX-
chemicals/default.aspx?utm_source=BTX%20Patent&utm_campaign=PR160&utm_medium=Pre
ssRelease) des Unternehmens auf, die die Herstellung von BTX (Benzol, Toluol,
Xylol) aus Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen betrifft, und unterstreicht
erneut die Anwendbarkeit von HCT bei der Rückgewinnung von Polystyrol.
Innovation bei Einsatzstoffen - Tests mit Kunstrasen
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Investigates-Chemical-Recycling-Pathway-
for-Synthetic-Turf-
Waste/default.aspx?utm_source=SyntheticTurf&utm_campaign=PR160&utm_medium=PressR
elease)
Im Juli 2025 gab Aduro den Abschluss von Tests mit Kunstrasenabfällen bekannt,
die häufig in Sportstadien und im Landschaftsbau anfallen. Dabei wurde die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie mit vielversprechenden Ergebnissen eingesetzt.
Kunstrasen bildet einen komplexen Abfallstrom, zusammengesetzt aus verschiedenen
Materialien, die sich in der Regel nur schwer recyceln lassen. Die Tests
konzentrierten sich auf die Polyolefin-Komponenten, wobei HCT die Fähigkeit
unter Beweis stellte, diese Fraktionen unter kontrollierten Bedingungen in
kurzkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Dies wurde ohne umfangreiche
Vorbehandlung erreicht, da der Prozess Toleranz gegenüber den in alten
Rasensystemen typischerweise vorhandenen gemischten Materialien und
Verunreinigungen zeigte. Im Rahmen dieser Initiative erhielt das Unternehmen
Kunstrasenproben von einem globalen Branchenakteur zur Bewertung. Mehrere andere
Parteien haben Interesse an den Ergebnissen bekundet, was die wachsende
Nachfrage nach chemischen Recyclingoptionen in diesem Segment unterstreicht.
Obwohl sich das Projekt noch in der Erkundungsphase befindet, zeigen die
Ergebnisse einen potenziellen Anwendungsbereich auf, der das Interesse externer
Parteien geweckt hat und den Bedarf an innovativen Ansätzen für Kunstrasen- und
Verbundabfälle widerspiegelt.
Eine ausführlichere Erläuterung der Ergebnisse von Aduro für das vierte Quartal
und das gesamte Geschäftsjahr 2025 finden Sie im geprüften Jahresabschluss des
Unternehmens für das am 31. Mai 2025 beendete Geschäftsjahr sowie in der
Managementdiskussion und -analyse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Mai
2025, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des
Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. In dieser Pressemitteilung umfassen die zukunftsgerichteten
Aussagen unter anderem Aussagen zum voraussichtlichen Zeitplan für die
Inbetriebnahme der Pilotanlage, zur Skalierbarkeit und zum kommerziellen
Anwendungspotenzial der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT"), die erwarteten
Ergebnisse der Tests mit neuen Rohstoffen wie Kunstrasen; die Entwicklung einer
HCT-Anlage im Demonstrationsmaßstab in Zusammenarbeit mit NexGen Polymers; die
strategische Zusammenarbeit mit Siemens Canada und deren erwartete Beiträge zur
Pilotanlage; den potenziellen kommerziellen Weg für das Recycling von
Agrarkunststoffen mit Cleanfarms Inc.; die Ergebnisse und Auswirkungen der von
Delphi durchgeführten Lebenszyklusanalyse; die weiteren Fortschritte und der
Zeitplan für den Bau und die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage; die erwarteten
Vorteile des Kundenbindungsprogramms und der technischen Validierungsbemühungen;
die Verwendung der Erlöse und die strategischen Auswirkungen des öffentlichen
Angebots in den USA im Juni 2025; die erwarteten Beiträge des neu ernannten
Chief Operating Officer David Weizenbach; die Vorteile des Beitritts zu
Branchenverbänden wie PLASTICS und PSRA; und die kommerzielle und technische
Relevanz erfolgreicher Tests mit Kunstrasen. Auch wenn das Unternehmen der
Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für
zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte
diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu
den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören
unter anderem Verzögerungen oder unvorhergesehene Herausforderungen beim Bau,
der Inbetriebnahme oder dem Betrieb der Pilotanlage; die Unfähigkeit, eine
ausreichende oder geeignete Rohstoffversorgung für Tests oder den kommerziellen
Betrieb sicherzustellen; das Nichterreichen der gewünschten technischen oder
wirtschaftlichen Ergebnisse aus Kooperationen oder Pilotprojekten; Veränderungen
der Marktnachfrage oder der regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich auf das
chemische Recycling oder saubere Technologien auswirken; Risiken im Zusammenhang
mit dem Schutz geistigen Eigentums und der Vermarktung proprietärer
Technologien; Schwankungen der Wechselkurse und Rohstoffpreise; Verfügbarkeit
und Kosten von Finanzierungen, einschließlich künftiger Aktien- oder
Anleiheemissionen; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und
branchenbezogene Bedingungen, einschließlich Störungen der Lieferkette;
Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und der Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter
zu gewinnen und zu halten; sowie Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in
mehreren Rechtsordnungen und der Einhaltung unterschiedlicher regulatorischer
Anforderungen; unerwartete ungünstige Marktbedingungen können sich negativ auf
das Unternehmen und seinen Fortschritt auswirken, einschließlich ungünstiger
Marktbedingungen und anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien
liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies
nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
