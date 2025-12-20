GNW-News: Dank Berry Swing ist das Abendessen an Heiligabend lila ... und unheimlich gesund

^BERLIN, Dec. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heidelbeeren, kleine Früchte von

intensiv violetter Farbe, bieten einzigartige, oftmals wenig bekannte

gesundheitliche Vorteile. Und gerade wegen dieser weniger bekannten

gesundheitsfördernden Eigenschaften kamen CSO Italien und Berry Swing auf die

Idee, Beeren zur Weihnachtszeit auf den Tisch zu bringen. Mit dieser Initiative

soll das Bewusstsein für die?geheimen" Eigenschaften eines Lebensmittels

geschärft werden, das die kulinarisch schönste Zeit des Jahres mit Wohlgeschmack

und Wohlbefinden bereichern kann.

Ein köstlicher Käsekuchen lässt sich im Handumdrehen in einen wahren Wellness-

Verbündeten verwandeln - alles, was es dazu braucht, ist eine Handvoll

Heidelbeeren. Aus diesem Grund hat der italienische Ernährungswissenschaftler,

Biologe und Präsident der Italian Association of Nutritionists in the Kitchen

(AINC), Antonio Galatà, seine eigene Version mit diesen kleinen Wellness-

Kostbarkeiten, die einzigartige Nährwerteigenschaften aufweisen, kreiert.?Die

saftigen, aromatischen und bunten Beeren sind reich an Mangan, Vitaminen,

Polyphenolen und Anthocyanen. Sie stecken voller wertvoller

gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe, die das Herz, das Gehirn, das Körpergewebe

und das Immunsystem stärken", so Dr. Galatà.

Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Weihnachtsdessert in einen wahren Gesundmacher

verwandeln. Hier ist das Rezept für einen Käsekuchen mit Heidelbeeren, den Sie

zu Hause für die Weihnachtsfeiertage zubereiten können.

Inhaltsstoffe

- 150 g griechischer Joghurt

- 100 g frische oder gefrorene Heidelbeeren

- 1 Teelöffel Zitronensaft

- 1 Esslöffel Mehl (für die Sauce)

- 1 große Handvoll Popcorn

- 1 Esslöffel Mascarpone (optional, für zusätzliche Cremigkeit)

- Samen (Chia-, Lein- oder Sesamsamen) zum Garnieren

Zubereitung

Für die Heidelbeersauce die Heidelbeeren mit dem Zitronensaft und 1 Esslöffel

Mehl in einem kleinen Topf unter Rühren kochen, bis sie leicht angedickt ist.

Anschließend abkühlen lassen. Für den Kuchenboden eine Handvoll Popcorn mit den

Händen zu einer kompakten Masse in einer kleinen Schüssel oder einem Glas

zerdrücken. Mit der Rückseite eines Löffels die Masse fest andrücken. In einer

separaten Schüssel den Joghurt mit der Mascarpone (falls verwendet) glatt

rühren. Die Mischung auf den Popcornboden geben. Zum Schluss die abgekühlte

Heidelbeersauce darüber gießen und mit kernigen Samen für eine besonders gesunde

Variante dekorieren.

Dieser Beitrag wurde auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen von BerrySwing

veröffentlicht, einem von der Europäischen Union kofinanzierten Kommunikations-

und Werbeprojekt für in Europa angebaute Kleinfrüchte. Diese Neuinterpretation

entspringt dem Anliegen von CSO Italien, das Bewusstsein für die

gesundheitlichen Vorteile von in Europa nach EU-Qualitätsrichtlinien angebauten

Beeren zu stärken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch

ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die

Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency

(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische

Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73225373-b4d6-4312-ad7b-

282758a525e9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6400b2bc-f017-

4669-807c-83bc6d85e77a

