|
20.12.2025 10:04:39
GNW-News: Dank Berry Swing ist das Abendessen an Heiligabend lila ... und unheimlich gesund
^BERLIN, Dec. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heidelbeeren, kleine Früchte von
intensiv violetter Farbe, bieten einzigartige, oftmals wenig bekannte
gesundheitliche Vorteile. Und gerade wegen dieser weniger bekannten
gesundheitsfördernden Eigenschaften kamen CSO Italien und Berry Swing auf die
Idee, Beeren zur Weihnachtszeit auf den Tisch zu bringen. Mit dieser Initiative
soll das Bewusstsein für die?geheimen" Eigenschaften eines Lebensmittels
geschärft werden, das die kulinarisch schönste Zeit des Jahres mit Wohlgeschmack
und Wohlbefinden bereichern kann.
Ein köstlicher Käsekuchen lässt sich im Handumdrehen in einen wahren Wellness-
Verbündeten verwandeln - alles, was es dazu braucht, ist eine Handvoll
Heidelbeeren. Aus diesem Grund hat der italienische Ernährungswissenschaftler,
Biologe und Präsident der Italian Association of Nutritionists in the Kitchen
(AINC), Antonio Galatà, seine eigene Version mit diesen kleinen Wellness-
Kostbarkeiten, die einzigartige Nährwerteigenschaften aufweisen, kreiert.?Die
saftigen, aromatischen und bunten Beeren sind reich an Mangan, Vitaminen,
Polyphenolen und Anthocyanen. Sie stecken voller wertvoller
gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe, die das Herz, das Gehirn, das Körpergewebe
und das Immunsystem stärken", so Dr. Galatà.
Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Weihnachtsdessert in einen wahren Gesundmacher
verwandeln. Hier ist das Rezept für einen Käsekuchen mit Heidelbeeren, den Sie
zu Hause für die Weihnachtsfeiertage zubereiten können.
Inhaltsstoffe
- 150 g griechischer Joghurt
- 100 g frische oder gefrorene Heidelbeeren
- 1 Teelöffel Zitronensaft
- 1 Esslöffel Mehl (für die Sauce)
- 1 große Handvoll Popcorn
- 1 Esslöffel Mascarpone (optional, für zusätzliche Cremigkeit)
- Samen (Chia-, Lein- oder Sesamsamen) zum Garnieren
Zubereitung
Für die Heidelbeersauce die Heidelbeeren mit dem Zitronensaft und 1 Esslöffel
Mehl in einem kleinen Topf unter Rühren kochen, bis sie leicht angedickt ist.
Anschließend abkühlen lassen. Für den Kuchenboden eine Handvoll Popcorn mit den
Händen zu einer kompakten Masse in einer kleinen Schüssel oder einem Glas
zerdrücken. Mit der Rückseite eines Löffels die Masse fest andrücken. In einer
separaten Schüssel den Joghurt mit der Mascarpone (falls verwendet) glatt
rühren. Die Mischung auf den Popcornboden geben. Zum Schluss die abgekühlte
Heidelbeersauce darüber gießen und mit kernigen Samen für eine besonders gesunde
Variante dekorieren.
Dieser Beitrag wurde auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen von BerrySwing
veröffentlicht, einem von der Europäischen Union kofinanzierten Kommunikations-
und Werbeprojekt für in Europa angebaute Kleinfrüchte. Diese Neuinterpretation
entspringt dem Anliegen von CSO Italien, das Bewusstsein für die
gesundheitlichen Vorteile von in Europa nach EU-Qualitätsrichtlinien angebauten
Beeren zu stärken.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SECNewgate Italia
Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it
(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)
Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch
ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die
Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency
(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische
Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73225373-b4d6-4312-ad7b-
282758a525e9
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6400b2bc-f017-
4669-807c-83bc6d85e77a
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.