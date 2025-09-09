Fair Value REIT Aktie
GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau
^Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau
Langen, 9. September 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN
A0MW97/DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), verlängerte die Mietverträge mit den
Hauptmietern Toom und Deichmann in ihrem Fachmarktcenter in Zittau.
Toom Baumarkt, einer Rewe-Tochter, schloss eine Verlängerung über zehn Jahre ab.
Mit Europas größtem Schuhhändler Deichmann wurde ein Vertrag über sieben Jahre
vereinbart. Das voll vermietete Fachmarktcenter in Zittau verfügt insgesamt über
ca. 17.500 m² Mietfläche.
Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit beiden Mietern
Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
Robert-Bosch-Straße 11
63255 Langen
T +49 (0) 6103 372 49 44
E ir@demire.ag
