GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

^Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

Langen, 9. September 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN

A0MW97/DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), verlängerte die Mietverträge mit den

Hauptmietern Toom und Deichmann in ihrem Fachmarktcenter in Zittau.

Toom Baumarkt , einer Rewe -Tochter, schloss eine Verlängerung über zehn Jahre ab.

Mit Europas größtem Schuhhändler Deichmann wurde ein Vertrag über sieben Jahre

vereinbart. Das voll vermietete Fachmarktcenter in Zittau verfügt insgesamt über

ca. 17.500 m² Mietfläche.

Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit beiden Mietern

Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

Â°