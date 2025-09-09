Fair Value REIT Aktie

Fair Value REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW97 / ISIN: DE000A0MW975

09.09.2025 07:34:39

GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

^Fair Value REIT-AG verlängert mit Hauptmietern in Zittau

Langen, 9. September 2025 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN

A0MW97/DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), verlängerte die Mietverträge mit den

Hauptmietern Toom und Deichmann in ihrem Fachmarktcenter in Zittau.

Toom Baumarkt, einer Rewe-Tochter, schloss eine Verlängerung über zehn Jahre ab.

Mit Europas größtem Schuhhändler Deichmann wurde ein Vertrag über sieben Jahre

vereinbart. Das voll vermietete Fachmarktcenter in Zittau verfügt insgesamt über

ca. 17.500 m² Mietfläche.

Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit beiden Mietern

Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

Aktien in diesem Artikel

Fair Value REIT-AG 3,66 0,00% Fair Value REIT-AG

