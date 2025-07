GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

^CALHOUN, Georgia, July 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2025 einen Nettogewinn von 147

Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (?EPS") von 2,34 US-Dollar

bekannt gegeben. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 173 Millionen US-

Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,77 US-Dollar. Der Nettoumsatz für

das zweite Quartal 2025 belief sich auf 2,8 Milliarden US-Dollar, was im

Wesentlichen dem ausgewiesenen Wert entspricht und bereinigt um konstante Tage

und Wechselkurse gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % zurückging. Im zweiten Quartal

2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar,

einen Nettogewinn von 157 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von

2,46 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 192 Millionen US-

Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 3,00 US-Dollar.

Für das am 28. Juni 2025 endende Halbjahr beliefen sich der Nettogewinn und der

Gewinn pro Aktie auf 219 Millionen US-Dollar bzw. 3,49 US-Dollar; der bereinigte

Nettogewinn betrug 269 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie

4,29 US-Dollar. Der Nettoumsatz für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf 5,3

Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Auf bereinigter Basis betrug der Umsatz 5,3 Milliarden US-Dollar,

was einem Rückgang von 0,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das am 29.

Juni 2024 endende Halbjahr meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,5

Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn von 262 Millionen US-Dollar und einen

Gewinn je Aktie von 4,10 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf

310 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 4,85 US-Dollar.

In seinem Kommentar zum zweiten Quartal des Unternehmens erklärte Jeff

Lorberbaum, Vorsitzender und CEO:?Angesichts der schwierigen Bedingungen in

allen unseren Regionen spiegeln unsere Ergebnisse die Auswirkungen unserer

laufenden operativen Verbesserungen, Kostensenkungsmaßnahmen und

Marktentwicklungsinitiativen wider. Unsere hochwertigen Produkte für den Wohn-

und Gewerbebereich sowie die neuen Kollektionen, die wir in den letzten 24

Monaten eingeführt haben, haben sich positiv auf unsere Leistung ausgewirkt.

Unsere Restrukturierungsmaßnahmen verlaufen planmäßig und bringen die erwarteten

Einsparungen, da wir kostenintensive Geschäftsbereiche geschlossen, ineffiziente

Vermögenswerte abgestoßen, den Vertrieb gestrafft und Technologien eingesetzt

haben, um unsere Verwaltungs- und Betriebskosten zu senken. Unsere globalen

Betriebsteams identifizieren kontinuierlich Produktivitätsinitiativen, um unsere

Kosten durch Verbesserungen an den Anlagen, Energieeinsparungen, Optimierung

unserer Lieferkette und Produktüberarbeitungen zu senken. Unsere Branche war

aufgrund geringerer Marktvolumina einem anhaltenden Preisdruck ausgesetzt, dem

wir durch eine Stärkung des Produkt- und Vertriebskanalmixes entgegenwirken.

Im zweiten Quartal haben wir einen freien Cashflow von rund 125 Millionen US-

Dollar erzielt und rund 393.000 eigene Aktien für rund 42 Millionen US-Dollar

erworben. Unser Verwaltungsrat hat kürzlich eine neue Genehmigung zum Erwerb von

ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Wert von 500 Millionen US-Dollar

erteilt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategien zu langfristigem

profitablen Wachstum führen werden, sobald sich die Branche von diesem

zyklischen Abschwung erholt.

Angesichts der steigenden Zölle betonen wir die Vorteile unserer lokal

produzierten Kollektionen und unsere führende Position als nordamerikanischer

Hersteller. Wir haben begonnen, die eingeführten Zölle durch Preisanpassungen

und Optimierungen in der Lieferkette aufzufangen. Anfang dieses Monats setzte

die US-Regierung eine neue Frist bis zum 1. August für den Abschluss der

Zollverhandlungen und kündigte gleichzeitig spezifische Zölle für wichtige

Handelspartner an. Wir beobachten die sich ändernden Tarifniveaus weiterhin und

werden unsere Strategien entsprechend anpassen.

Der Nettoumsatz im Segment Global Ceramic stieg wie berichtet um 0,5 % bzw. um

1,1 % bei konstanter Tage- und Wechselkursbasis gegenüber dem Vorjahr. Die

operative Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 7,9 % bzw. auf

bereinigter Basis auf 8,1 %, was auf die positiven Nettoeffekte aus dem Preis-

und Produktmix sowie Produktivitätssteigerungen zurückzuführen ist, die

teilweise durch höhere Inputkosten ausgeglichen wurden.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring Rest der Welt stieg um 1,0 % wie berichtet

bzw. um 3,0 % bei konstanter Tage- und Wechselkursbereinigung gegenüber dem

Vorjahr. Die operative Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 9,0 %

bzw. auf bereinigter Basis auf 10,4 %, was auf Produktivitätssteigerungen

zurückzuführen ist, die teilweise durch den Preiswettbewerb in der Branche

ausgeglichen wurden.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring Nordamerika sank gegenüber dem Vorjahreswert

um 1,2 %. Die operative Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 5,5 %

bzw. auf bereinigter Basis auf 7,3 %, was auf höhere Inputkosten und die

negativen Auswirkungen vorübergehender Werksstilllegungen zurückzuführen ist,

die teilweise durch stärkere Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden.

Da wir uns auf die Marktentwicklung, operative Verbesserungen und

Kosteneinsparungen konzentrieren, ergreifen wir weiterhin Maßnahmen, um unsere

Leistung im aktuellen Marktumfeld zu optimieren. Die anhaltende Inflation und

das geringe Verbrauchervertrauen beeinträchtigen den Umsatz der Branche, und der

Zeitpunkt des Wendepunkts bleibt unvorhersehbar. Um den Umsatz zu steigern,

nutzen wir die Stärke unseres Portfolios, unseren hervorragenden Service und

unseren Markenwert, um unser Geschäft mit bestehenden und neuen Kunden

auszubauen. Obwohl der Preisdruck in unseren Märkten weiterhin hoch ist,

verbessern wir unseren Mix durch unsere Premium-Kollektionen, den Verkauf im

gewerblichen Bereich und die jüngsten Produkteinführungen. Der Druck auf die

Inputkosten wird anhalten, wobei die Auswirkungen im dritten Quartal ihren

Höhepunkt erreichen werden, wenn sich die höheren Kosten in unseren

Lagerbeständen niederschlagen. Um diese höheren Kosten abzufedern, setzen unsere

Teams weiterhin Produktivitätsinitiativen in allen Bereichen unseres Betriebs

um. Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen sollten in diesem Jahr zu Einsparungen in

Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar führen und gleichzeitig unsere

Geschäftstätigkeit für die Zukunft stärken. Die sich weiterentwickelnde

Handelspolitik der USA dürfte Mohawk zugutekommen, da etwa 85 % unseres Umsatzes

in den USA mit in Nordamerika hergestellten Produkten erzielt werden. Wir werden

die Auswirkungen der Zölle durch Verbesserungen in der Lieferkette,

Kostenoptimierungen und Preisanpassungen auffangen. Unsere Prognose

berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen neuer Zölle, die zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht endgültig festgelegt sind. Angesichts dieser Faktoren

erwarten wir für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen

2,56 und 2,66 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder

anderen einmaligen Aufwendungen.

In der Vergangenheit folgten auf Abschwungphasen in unserer Branche mehrere

Jahre mit Umsatzwachstum aufgrund der aufgestauten Nachfrage. In den letzten

drei Jahren haben wir gezielt in die Verbesserung unserer operativen Leistung,

unserer Kostenposition und unserer Produktmerkmale investiert. Durch diese

Maßnahmen sind wir strategisch gut aufgestellt, um auf die aktuellen

Herausforderungen zu reagieren und Chancen zu nutzen, sobald sich die Branche

erholt.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in

rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen

anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des

Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien

und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und

Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von

Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle

Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:

Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die

Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,

Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den

Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;

Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von

Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;

Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern

überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;

Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und

Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den

Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die

in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission,?SEC") und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt

sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 25. Juli 2025, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte

https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-

2025-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie

sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10200728/ff6a160a78, um

eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des

Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843

(international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten.

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht teilnehmen können, steht die

Aufzeichnung bis zum 22. August 2025 unter der Nummer 1-877-344-7529

(USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) unter Angabe der Konferenz-ID

#7404010 zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr

lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung

abgerufen werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Six Months Ended

------------------------------ ----------------------------

(In millions,

except per share June June June June

data) 28, 2025 29, 2024 28, 2025 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,802.1 2,801.3 5,327.9 5,480.7

Cost of sales 2,087.7 2,077.5 4,030.2 4,107.4

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 714.4 723.8 1,297.7 1,373.3

Selling, general

and

administrative

expenses 525.7 509.8 1,012.9 1,012.7

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 188.7 214.0 284.8 360.6

Interest expense 5.2 12.6 11.6 27.5

Other (income)

and expense, net 3.0 1.6 2.7 0.5

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before

income taxes 180.5 199.8 270.5 332.6

Income tax

expense 34.0 42.3 51.5 70.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests 146.5 157.5 219.0 262.5

Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests - 0.1 - 0.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings

per share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 2.35 2.47 3.50 4.12

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

basic 62.3 63.6 62.5 63.7

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

per share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 2.34 2.46 3.49 4.10

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial

Information

Three Months Ended Six Months Ended

------------------------------- -----------------------------

June June June June

(In millions) 28, 2025 29, 2024 28, 2025 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash

provided by

operating

activities $ 206.3 233.6 210.0 417.3

Less: Capital

expenditures 80.2 91.4 169.3 178.2

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 126.1 142.2 40.7 239.1

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation

and

amortization $ 155.6 171.5 306.0 325.7

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 546.7 497.4

Receivables, net 2,254.8 2,018.5

Inventories 2,709.9 2,579.9

Prepaid expenses and other current assets 553.5 545.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 6,064.9 5,641.3

Property, plant and equipment, net 4,778.0 4,759.2

Right of use operating lease assets 409.9 396.2

Goodwill 1,201.1 1,136.7

Intangible assets, net 843.5 841.4

Deferred income taxes and other non-current

assets 481.4 504.8

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,778.8 13,279.6

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-

term debt $ 458.8 718.0

Accounts payable and accrued expenses 2,278.2 2,109.8

Current operating lease liabilities 116.2 109.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,853.2 2,937.7

Long-term debt, less current portion 1,742.2 1,691.5

Non-current operating lease liabilities 311.9 301.6

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 573.9 696.3

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,481.2 5,627.1

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,297.6 7,652.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,778.8 13,279.6

-------------------------------------------------------------------------------

Segment

Information

As of or for the Six Months

Three Months Ended Ended

------------------------------- -----------------------------

June June June June

(In millions) 28, 2025 29, 2024 28, 2025 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,120.9 1,115.6 $ 2,114.7 2,160.4

Flooring NA 946.8 958.5 1,809.2 1,858.7

Flooring ROW 734.4 727.2 1,404.0 1,461.6

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

net sales $ 2,802.1 2,801.3 $ 5,327.9 5,480.7

-------------------------------------------------------------------------------

Operating

income (loss):

Global Ceramic $ 88.2 83.1 $ 130.0 131.9

Flooring NA 52.5 78.3 61.8 123.3

Flooring ROW 65.8 65.6 124.5 136.5

Corporate and

intersegment

eliminations (17.8 ) (13.0 ) (31.5 ) (31.1 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating

income $ 188.7 214.0 $ 284.8 360.6

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,158.4 4,931.5

Flooring NA 4,034.5 3,940.2

Flooring ROW 4,078.7 3,899.2

Corporate and

intersegment

eliminations 507.2 508.7

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 13,778.8 13,279.6

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Six Months Ended

----------------------------- -----------------------------

(In millions,

except per share June June June June

data) 28, 2025 29, 2024 28, 2025 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 146.5 157.4 219.0 262.4

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 29.4 41.4 55.7 49.3

Software

implementation

cost write-off - - (0.4 ) -

Legal

settlements,

reserves and fees 4.9 1.3 5.5 10.1

Adjustments of

indemnification

asset (0.1 ) (0.2 ) (0.1 ) 2.2

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position 0.1 0.2 0.1 (2.2 )

Income tax effect

of adjusting

items (7.5 ) (8.6 ) (11.0 ) (11.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 173.3 191.5 268.8 310.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per

share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 2.77 3.00 4.29 4.85

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 62.6 63.9 62.7 64.0

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) June 28, 2025

----------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 458.8

Long-term debt, less current portion 1,742.2

----------------------------------------------------------------------------

Total debt 2,201.0

Less: Cash and cash equivalents 546.7

----------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,654.3

----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted

EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

----------------------------------------------------------

September December March June

28, 31, 29, 28, June 28,

(In millions) 2024 2024 2025 2025 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 162.0 93.2 72.6 146.5 474.3

Interest expense 11.2 9.8 6.4 5.2 32.6

Income tax expense 39.8 18.3 17.5 34.0 109.6

Net (earnings) loss

attributable to

noncontrolling

interests - - - - -

Depreciation and

amortization(()(1)) 156.2 156.4 150.4 155.6 618.6

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 369.2 277.7 246.9 341.3 1,235.1

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 15.1 20.3 20.8 25.3 81.5

Software

implementation cost

write-off 7.8 5.1 (0.4 ) - 12.5

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - 8.2 - - 8.2

Legal settlements,

reserves and fees 0.7 (0.9 ) 0.6 4.9 5.3

Adjustments of

indemnification

asset (0.4 ) - - (0.1 ) (0.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 392.4 310.4 267.9 371.4 1,342.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to adjusted

EBITDA 1.2

-------------------------------------------------------------------------------

(()(1))Includes accelerated depreciation of $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024,

$5.4 for Q1 2025 and $4.1 for Q2 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Six Months

Ended Ended

---------------- ----------------

June

(In millions) 28, 2025 June 28, 2025

--------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,802.1 5,327.9

Adjustment for constant shipping days 12.0 89.9

Adjustment for constant exchange rates (34.4 ) 22.5

--------------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,779.7 5,440.3

--------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

June 28, 2025

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,120.9

Adjustment for constant shipping days 12.0

Adjustment for constant exchange rates (5.0 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,127.9

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 734.4

Adjustment for constant exchange rates (29.4 )

-------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 705.0

-------------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

--------------------------------

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 714.4 723.8

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 26.2 35.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 740.6 759.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net

sales 26.4% 27.1%

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

--------------------------------

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative expenses $ 525.7 509.8

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs (3.2 ) (6.2 )

Legal settlements, reserves and fees (4.9 ) (1.3 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses $ 517.6 502.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative

expenses as a percent of net sales 18.5% 17.9%

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

--------------------------------

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 188.7 214.0

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 29.4 41.4

Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 223.0 256.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of

net sales 8.0% 9.2%

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 88.2 83.1

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 2.1 11.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 90.3 94.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net

sales 8.1% 8.5%

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 52.5 78.3

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 16.7 -

Legal settlements, reserves and fees - 3.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 69.2 82.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net

sales 7.3% 8.6%

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 65.8 65.6

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs 10.6 25.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 76.4 91.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net

sales 10.4% 12.6%

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (17.8 ) (13.0 )

Adjustments to segment operating (loss):

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs - 0.2

Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (12.9 ) (11.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

--------------------------------

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 180.5 199.8

Net earnings attributable to noncontrolling

interests - (0.1 )

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income

taxes:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 29.4 41.4

Legal settlements, reserves and fees 4.9 1.3

Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.2 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 214.7 242.2

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

--------------------------------

June

(In millions) 28, 2025 June 29, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense $ 34.0 42.3

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position (0.1 ) (0.2 )

Income tax effect of adjusting items 7.5 8.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 41.4 50.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax rate to adjusted

earnings before income taxes 19.3% 20.9%

-------------------------------------------------------------------------------

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäß US-GAAP

erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme

Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission

gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren

US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen

sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden.

Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die

von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen

übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-

Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim

Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-

GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen

Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit

früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239

