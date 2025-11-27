|
27.11.2025 16:37:39
GNW-News: "More Than" - Axi startet neue Kampagne mit Stars von Manchester City
^SYDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen
im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine neueste Kampagne?More Than"
vorgestellt - mit den Manchester-City-Stars Nathan Aké, Oscar Bobb und Omar
Marmoush.
Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, zeigt sich begeistert von
der neuen Broker-Kampagne:?Im Jahr 2020 haben wir unsere Partnerschaft mit Man
City begonnen. Die folgenden Jahre waren für den Verein und für Axi
gleichermaßen außergewöhnlich erfolgreich. Manchester City ist mehr als nur ein
Fußballverein - und Axi mehr als nur ein Broker." Uns beide motiviert mehr als
nur Erfolg - wir werden von Ehrgeiz, Innovationskraft und Leidenschaft getragen.
'Being more than' ist unser Leitmotiv - und genau das bringt unsere neue
Kampagne zum Ausdruck."
Als offizieller Online-Trading-Partner von Manchester City hat Axi über die
Jahre hinweg starke Inhalte entwickelt, um die Marke wirkungsvoll zu
präsentieren. In der vergangenen Saison feierte die?Four Years"-Kampagne des
Brokers die vierjährige Zusammenarbeit mit dem Club, blickte auf gemeinsame
Erfolge zurück und markierte zugleich neue gemeinsame Meilensteine.
Zusätzlich zur Partnerschaft mit Manchester City ist Axi auch offizieller LATAM
Online-Trading-Partner des LaLiga-Clubs Girona FC sowie offizieller Online-
Trading-Partner des brasilianischen Clubs Esporte Clube Bahia. IIm Jahr 2023
ernannte Axi zudem den englischen Nationalspieler John Stones zu seinem
Markenbotschafter - eine Partnerschaft, die kürzlich verlängert wurde und das
Engagement des Brokers für Innovation, Exzellenz und den Fußballsport
unterstreicht.
Sehen Sie sich das Video hier an: https://youtu.be/tnMCx92MaZA
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Statements von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Erfahren Sie hier mehr über Axi: http://www.axi.com
Über den Manchester City Football Club:??
Der Manchester City FC wurde ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton
gegründet und 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt. Der Club ist auf
dem weitläufigen Etihad Campus beheimatet, zu dem das Etihad Stadium mit einer
Kapazität von 53.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, das Joie Stadium mit 7.000
Plätzen sowie die City Football Academy gehören - eine hochmoderne Leistungs-,
Trainings- und Nachwuchseinrichtung, in der die Herren-, Frauen- und
Akademiemannschaften des Vereins trainieren und spielen.??
Manchester City - laut Brand Finance die wertvollste Marke der Premier League -
baut den Etihad Campus derzeit weiter aus und entwickelt ihn zu einem Top-Ziel
für Fans sowie für Entertainment- und Freizeitangebote das ganze Jahr über. Der
Verein fühlt sich nachhaltigem und sozial verantwortlichem Handeln verpflichtet
und stellt sicher, dass Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion fest in
Entscheidungsprozessen, Kultur und täglichen Abläufen verankert sind.?
Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae46b728-6a12-4c0e-8984-
c69005d32eef/de
