GNW-News: "More Than" - Axi startet neue Kampagne mit Stars von Manchester City

^SYDNEY, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen

im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine neueste Kampagne?More Than"

vorgestellt - mit den Manchester-City-Stars Nathan Aké, Oscar Bobb und Omar

Marmoush.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, zeigt sich begeistert von

der neuen Broker-Kampagne:?Im Jahr 2020 haben wir unsere Partnerschaft mit Man

City begonnen. Die folgenden Jahre waren für den Verein und für Axi

gleichermaßen außergewöhnlich erfolgreich. Manchester City ist mehr als nur ein

Fußballverein - und Axi mehr als nur ein Broker." Uns beide motiviert mehr als

nur Erfolg - wir werden von Ehrgeiz, Innovationskraft und Leidenschaft getragen.

'Being more than' ist unser Leitmotiv - und genau das bringt unsere neue

Kampagne zum Ausdruck."

Als offizieller Online-Trading-Partner von Manchester City hat Axi über die

Jahre hinweg starke Inhalte entwickelt, um die Marke wirkungsvoll zu

präsentieren. In der vergangenen Saison feierte die?Four Years"-Kampagne des

Brokers die vierjährige Zusammenarbeit mit dem Club, blickte auf gemeinsame

Erfolge zurück und markierte zugleich neue gemeinsame Meilensteine.

Zusätzlich zur Partnerschaft mit Manchester City ist Axi auch offizieller LATAM

Online-Trading-Partner des LaLiga-Clubs Girona FC sowie offizieller Online-

Trading-Partner des brasilianischen Clubs Esporte Clube Bahia. IIm Jahr 2023

ernannte Axi zudem den englischen Nationalspieler John Stones zu seinem

Markenbotschafter - eine Partnerschaft, die kürzlich verlängert wurde und das

Engagement des Brokers für Innovation, Exzellenz und den Fußballsport

unterstreicht.

Sehen Sie sich das Video hier an: https://youtu.be/tnMCx92MaZA

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold , Öl , Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Statements von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Erfahren Sie hier mehr über Axi: http://www.axi.com

Über den Manchester City Football Club:??

Der Manchester City FC wurde ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton

gegründet und 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt. Der Club ist auf

dem weitläufigen Etihad Campus beheimatet, zu dem das Etihad Stadium mit einer

Kapazität von 53.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, das Joie Stadium mit 7.000

Plätzen sowie die City Football Academy gehören - eine hochmoderne Leistungs-,

Trainings- und Nachwuchseinrichtung, in der die Herren-, Frauen- und

Akademiemannschaften des Vereins trainieren und spielen.??

Manchester City - laut Brand Finance die wertvollste Marke der Premier League -

baut den Etihad Campus derzeit weiter aus und entwickelt ihn zu einem Top-Ziel

für Fans sowie für Entertainment- und Freizeitangebote das ganze Jahr über. Der

Verein fühlt sich nachhaltigem und sozial verantwortlichem Handeln verpflichtet

und stellt sicher, dass Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion fest in

Entscheidungsprozessen, Kultur und täglichen Abläufen verankert sind.?

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae46b728-6a12-4c0e-8984-

c69005d32eef/de

