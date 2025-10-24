Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
24.10.2025 05:04:38
GNW-News: ROBUSTE PERFORMANCE WÄHREND DER ERSTEN NEUN MONATE - STRATEGISCHE MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG VON WACHSTUM UND PROFITABILITÄT
^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
ROBUSTE PERFORMANCE WÄHREND DER ERSTEN NEUN MONATE - STRATEGISCHE MASSNAHMEN ZUR
BESCHLEUNIGUNG VON WACHSTUM UND PROFITABILITÄT
* Umsatzsteigerung von 1.1% in Lokalwährungen während der ersten neun Monate,
trotz zweistelligen Rückgangs im Baugeschäft von China; Fremdwährungseffekt
von -4.9% hauptsächlich aufgrund des schwächeren US-Dollars
* Materialmarge steigt auf 55.0% (Vorjahr: 54.7%) und EBITDA-Marge auf 19.2%
(Vorjahr: 19.1%)
* Wichtige Investitionen stärken die Marktposition von Sika: fünf
Akquisitionen und sieben neue Fabriken
* Abschluss der Integration von MBCC, Realisierung erhöhter Synergien läuft
erfolgreich
* Sika nimmt strukturelle Anpassungen in anhaltend schwachen Märkten wie China
vor, mit voraussichtlich einmaligen Kosten von CHF 80 bis 100 Millionen im
Jahr 2025. Die Massnahmen umfassen eine Reduzierung der Belegschaft um bis
zu 1'500 Mitarbeitende
* Diese Anpassungen sind Teil des Investitions- und Effizienzprogramms «Fast
Forward», welches auf Sikas Leadership-Position aufbaut, Mehrwert für Kunden
schafft, sowie betriebliche Spitzenleistungen durch digitale Beschleunigung
ermöglicht und auf diese Weise Wachstum und Profitabilität steigert
* Das Programm sieht darüber hinaus Investitionen in Höhe von CHF 120 bis 150
Millionen vor, wodurch jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen
erzielt werden
* Ausblick auf 2025: Sika bestätigt die Erwartungen eines moderaten
Umsatzanstiegs in Lokalwährungen; EBITDA-Marge von circa 19% nach
Einmalkosten
* Mittelfristige Prognose: Sika bestätigt Rentabilitäts- und Cashflow-
Erwartungen, mit einer Zielvorgabe für die EBITDA-Marge von 20%+ ab 2026;
neue Wachstumsprognose von 3% bis 6% in Lokalwährungen, spiegelt die
revidierte Annahme zum Marktwachstum wider
* Details zum Investitions- und Effizienzprogramm werden bei einer Investoren-
und Medienkonferenz am 27. November 2025 vorgestellt
Während der ersten neun Monate von 2025 hat Sika den Wachstumskurs fortgesetzt.
Das Unternehmen steigerte den Umsatz in Lokalwährungen um 1.1% trotz schwieriger
Baumärkte in China. Unter Ausklammerung des chinesischen Baugeschäfts betrug das
Wachstum von Sika rund 3% in Lokalwährungen. Der Fremdwährungseffekt belief sich
hauptsächlich infolge des schwachen US-Dollars auf -4.9%. Damit erzielte Sika
einen rückläufigen Umsatz in Schweizer Franken von CHF 8.58 Milliarden (Vorjahr:
CHF 8.91 Milliarden). Die Materialmarge stieg auf 55.0% (Vorjahr: 54.7%). Die
EBITDA-Marge erhöhte sich auf 19.2% (Vorjahr: 19.1%), dies vor dem Hintergrund
leicht sinkender Inputkosten und starker Synergiedynamik aus der erfolgreich
abgeschlossenen Integration von MBCC und trotz eines Effekts von ungefähr 50
Basispunkten aufgrund sinkender Volumina im chinesischen Markt. Der
Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erreichte in den
ersten neun Monaten mit CHF 1.64 Milliarden einen tieferen Wert gegenüber dem
Vorjahr (CHF 1.70 Milliarden), was auf starke Fremdwährungseffekte
zurückzuführen ist.
Thomas Hasler, CEO: «Trotz erheblichen Gegenwinds im Marktumfeld, konnten wir
das Geschäftswachstum in den ersten neun Monaten des Jahres weiter vorantreiben
und Marktanteile sichern, ein Beweis für die Stärke und Widerstandsfähigkeit
unserer Teams weltweit. Wir bearbeiten proaktiv anhaltend schwache Märkte, indem
wir strukturelle Anpassungen vornehmen. Unsere starke Präsenz und unser
Engagement für Innovationen ermöglicht uns in China die von einem reifen
Baumarkt, einer führenden E-Mobilitätsbranche und einem wachsenden Zielmarkt
getriebenen, langfristigen Chancen voll auszuschöpfen. Das Investitions- und
Effizienzprogramm?Fast Forward? wird unsere digitale Transformation
beschleunigen und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen.»
WACHSTUM IN DEN REGIONEN EMEA UND AMERICAS - WEITERE MARKTANTEILSGEWINNE
Mit fünf Akquisitionen und sieben neu eröffneten Fabriken in den ersten neun
Monaten des Jahres hat Sika gezielte Investitionen getätigt, um die globale
Marktposition zu stärken und die Marktdurchdringung auszubauen. Trotz eines
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds ist es Sika gelungen, weitere Marktanteile
zu gewinnen.
Im Berichtszeitraum zeigte sich in der grössten und zugleich heterogensten
Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) eine leichte Erholung der Baumärkte
mit einem Umsatzwachstum von 2.1% in Lokalwährungen (Vorjahr: 9.0%). Besonders
stark entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas,
wo Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete und Marktanteile gewinnen konnte.
Auch in Osteuropa sind erste Anzeichen einer Markterholung erkennbar. In
Deutschland ist Sika gut positioniert, um vom kürzlich verabschiedeten
Infrastrukturpaket der Regierung zu profitieren.
In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.9% (Vorjahr:
12.2%). Nach einem soliden Start ins Geschäftsjahr führten Massnahmen der US-
Handelspolitik zu einer gewissen Verunsicherung im Markt und bremsten die
Dynamik. In den USA und in Mexiko schwächte sich das Wachstum in der Folge ab,
während die Entwicklung in Lateinamerika insgesamt robust blieb.
Wachstumsimpulse im US-Baumarkt kamen insbesondere aus Investitionen in
Rechenzentren sowie in staatlich geförderte Infrastrukturprojekte. Sika stellt
nahezu 100% ihrer in den USA verkauften Produkte und Lösungen im Land selbst
her. Dank der starken lokalen Präsenz und der führenden Position im
Renovationssegment konnte sich Sika in diesem herausfordernden Umfeld besser als
der Gesamtmarkt behaupten.
In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen in den ersten neun
Monaten des Jahres um -3.9% zurück (Vorjahr: 4.7%). Dieses Ergebnis ist vor
allem auf das deflationäre Marktumfeld im chinesischen Bausektor zurückzuführen,
in dem sich Sika gezielt auf Margenschutz und Effizienzsteigerung konzentriert.
Ohne den zweistelligen Umsatzrückgang im Bausektor Chinas hätte die Region ein
positives Wachstum von rund 4% in Lokalwährungen verzeichnet. Besonders
dynamisch entwickelten sich die Märkte in Indien und Südostasien sowie der
Bereich Automotive & Industry, wo Sika den Anteil ihrer Technologien in
Fahrzeugen lokaler wie auch internationaler Hersteller weiter ausbauen konnte.
FOKUS AUF MARKTFÜHRERSCHAFT IN CHINA
Sika ist nach wie vor überzeugt, dass ihre einzigartige Präsenz und ihr
Engagement für Innovationen es dem Unternehmen ermöglichen in China die von
einem reifen Baumarkt, einer führenden E-Mobilitätsbranche und einem wachsenden
Zielmarkt getriebenen, langfristigen Chancen voll auszuschöpfen. Sika wird in
China auf ihren Kernkompetenzen aufbauen: digitale Exzellenz, Kompetenz im
Bereich Elektrofahrzeuge und Batterien sowie branchenführende End-to-End-
Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Im Bereich Automotive & Industrie baut Sika den Technologieanteil bei Fahrzeugen
sowohl lokaler chinesischer als auch internationaler Hersteller weiter aus. Die
Nachfrage im Markt ist mit der umfassenden Umstellung auf Elektrifizierung
unverändert hoch. Chinesische Automobilhersteller haben sich in den letzten zehn
Jahren zu wichtigen Akteuren in der Automobilindustrie entwickelt. Sika ist gut
positioniert, um mit ihnen in China zusammenzuarbeiten und ihre Expansion in
andere Regionen zu unterstützen.
In der Bauindustrie verfügt Sika über eine starke Position bei chinesischen
Hauptauftragsnehmern, die nach Südostasien und darüber hinaus expandieren. Das
Wohnungsgeschäft in China zeigt deflationären Tendenzen, denen Sika mit einer
Anpassung des Produktmixes, einer Straffung der Organisation und weiteren
Effizienzsteigerungen begegnet.
STRATEGISCHE MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON WACHSTUM UND PROFITABILITÄT
Sika nimmt strukturelle Anpassungen in anhaltend schwachen Märkten wie China
vor. Die einmaligen Kosten belaufen sich bis 2025 voraussichtlich auf CHF
80-100 Millionen. Die strukturellen Massnahmen umfassen eine Reduzierung der
Belegschaft um bis zu 1'500 Mitarbeitende. Diese Anpassungen sind Bestandteil
des Investitions- und Effizienzprogramms «Fast Forward», welches auf Sikas
führender Position als globales, integriertes Unternehmen der Bauchemie aufbaut.
Es wurde entwickelt, um Innovation und Wachstum zu fördern und den Mehrwert für
Kunden sowie betriebliche Exzellenz durch eine digitale Beschleunigung zu
optimieren. Das Programm beläuft sich auf Investitionen in Höhe von CHF 120 bis
150 Millionen, mit denen jährliche Einsparungen in Höhe von CHF 150 bis 200
Millionen erzielt werden. Diese werden voraussichtlich 2028 in vollem Umfang
greifen.
AUSBLICK FÜR DAS JAHR 2025 UND MITTELFRISTIGE ZIELE
Trotz der insgesamt rückläufigen Marktentwicklung und der herausfordernden
Marktsituation in China erwartet das Unternehmen für 2025 eine leichte
Umsatzsteigerung in Lokalwährungen. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich nach
einmaliger Kosten circa 19% betragen. Ohne diese Kosten, erwartet Sika eine
Marge zwischen 19.5% und 19.8%.
Mittelfristig bestätigt Sika die Ziele der Strategie 2028 mit einer EBITDA-Marge
von 20% bis 23%. Sika senkt ihre Umsatzprognose auf 3% bis 6% in Lokalwährungen.
Dies spiegelt die geänderte Annahme eines Marktwachstums über die verbleibenden
drei Jahre des Strategiezeitraums wider.
KENNZAHLEN ERSTE NEUN MONATE 2025
-------------------------------------------------------------------------------
1.1.2024 - 1.1.2025 -
in Mio. CHF 30.9.2024 30.9.2025 Veränderung in %
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoerlös 8'914.9 8'578.1 -3.8%
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttoergebnis 4'876.9 4'714.7 -3.3%
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsgewinn vor Abschreibungen
(EBITDA) 1'701.7 1'644.7 -3.3%
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsgewinn (EBIT) 1'294.7 1'237.9 -4.4%
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn nach Steuern 922.6 870.9 -5.6%
-------------------------------------------------------------------------------
NETTOERLÖS DER REGIONEN
---------------------------------------------------------------------------------------
in 1.1.2025
Mio. 1.1.2024 - - Veränderung gegenüber Vorjahr
CHF 30.9.2024 30.9.2025 (+/- in %)
---------------------------------------------------------------------------------------
In
CHF In Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches
währungen(1) effekt effekt(2) Wachstum(3)
---------------------------------------------------------------------------------------
Nach Regionen
---------------------------------------------------------------------------------------
EMEA 3'880.0 3'834.0 -1.2% 2.1% -3.3% 0.6% 1.5%
---------------------------------------------------------------------------------------
Americas 3'125.3 2'996.6 -4.1% 2.9% -7.0% 2.1% 0.8%
---------------------------------------------------------------------------------------
Asien/Pazifik 1'909.6 1'747.5 -8.5% -3.9% -4.6% 0.4% -4.3%
---------------------------------------------------------------------------------------
Nettoerlös 8'914.9 8'578.1 -3.8% 1.1% -4.9% 1.1% 0.0%
---------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
Bauwirtschaft 7'618.2 7'321.5 -3.9% 1.2% -5.1% 1.3% -0.1%
---------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
industrielle
Fertigung 1'296.7 1'256.6 -3.1% 1.1% -4.2% 0.0% 1.1%
---------------------------------------------------------------------------------------
(1 )Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen.
(2 )Umsatzanteil akquirierter Unternehmen.
(3 )Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte.
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Webcast am 24. Oktober 2025 um 15:00 Uhr (MESZ)
Im Zusammenhang mit den Resultaten für die ersten neun Monate findet heute ein
Webcast statt. Bitte treten Sie bereits fünf Minuten vor Beginn bei.
www.sika.com/9months-webcast (https://www.sika.com/en/investors/events/sika-
live-webcast.html)
Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer
(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine
Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen.
Die Aufzeichnung des Webcasts finden Sie auf der Sika Website im Bereich
«Investors».
-------------------------------------------------------------------------------
TERMINKALENDER
Investoren- und Medienkonferenz Donnerstag, 27. November 2025
Umsatz 2025 Dienstag, 13. Januar 2026
Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 20. Februar 2026
zu den Jahresergebnissen 2025
58. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 24. März 2026
Umsatz erstes Quartal 2026 Dienstag, 14. April 2026
Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026
Resultate erste neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026
FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f9e4a0d6-
0b8d-488c-a02d-6c93cc830de4)
