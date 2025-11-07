Goldman Sachs BDC Aktie
WKN DE: A14P76 / ISIN: US38147U1079
|
07.11.2025 01:51:28
Goldman Sachs BDC Inc Bottom Line Falls In Q3, Misses Estimates
(RTTNews) - Goldman Sachs BDC Inc (GSBD) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $24.71 million, or $0.22 per share. This compares with $37.08 million, or $0.32 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.36 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Goldman Sachs BDC Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.71 Mln. vs. $37.08 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.32 last year.
Net investment income: $45.31 Mln. vs $68.18 Mln. last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs BDCmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Goldman Sachs BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs BDC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Goldman Sachs BDCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs BDC
|8,40
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.