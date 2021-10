Goldman Sachs: Diese Titel könnten sich über Rückenwind durch steigende Ölpreise freuen

• Ölpreise auf Höhenflug• Goldman Sachs erwartet weiteren Preisanstieg• Analyst Neil Mehta bullish für Öl-Aktien

Goldman Sachs erhöht Ölpreis-Prognose

Die Ölpreise konnten zuletzt einen starken Preisanstieg verzeichnen, bereits seit Mitte August hält der Höhenflug des schwarzen Goldes an. Rohöl der Sorte Brent kletterte vergangene Woche sogar auf rund 80 US-Dollar pro Barrel und damit auf ein Drei-Jahres-Hoch. Profitieren können die Ölpreise von der sich erholenden Nachfrage nach der Corona-Krise.

"Wir gehen davon aus, dass sich diese Rally fortsetzen wird und prognostizieren für Brent zum Jahresende einen Preis von 90 US-Dollar pro Barrel gegenüber 80 US-Dollar pro Barrel zuvor. Obwohl wir seit langem eine zinsbullishe Sicht auf den Ölmarkt haben, ist das derzeitige globale Defizit zwischen Ölangebot und -nachfrage größer als wir erwartet haben, wobei die Erholung der globalen Nachfrage durch die Auswirkungen der Delta-Variante sogar schneller als unsere über dem Konsens liegenden Prognosen verläuft und das globale Angebot hinter unseren unter dem Konsens liegenden Prognosen zurückbleibt", zitiert Yahoo Finance Damien Courvalin, Leiter der Energieforschung bei Goldman Sachs.

Goldman Sachs bullish für Öl-Aktien

Laut Goldman Sachs-Analyst Neil Mehta gibt es daher im Ölsektor derzeit einige attraktive Unternehmen, mit welchen man auf den weiteren Preisanstieg von Öl setzen kann. Zum einen nennt Mehta ConocoPhillips. Für das Öl- und Gasunternehmen, das zu den größten börsennotierten internationalen Energieunternehmen der Welt zählt, hat der Analyst die "Buy"-Einstufung bekräftigt. Mehta erwartet in den nächsten 12 Monaten eine Rendite von 20 Prozent. "Das Unternehmen dürfte 30 bis 40 Prozent des Cashflows in Form von Dividenden/Rückkäufen an die Aktionäre zurückgeben, hat seine Kernkompetenz bei der Durchführung von Fusionen und Übernahmen unter Beweis gestellt, bietet eine bessere geografische Diversifizierung als viele E&Ps [Explorations- und Produktionsunternehmen], aber einen höheren Öl-Leverage als die großen US-Unternehmen. Darüber hinaus wird die Aktie mit der höchsten freien Cashflow-Rendite unter den Majors im Jahr 2022 und dem niedrigsten EV/DACF-Multiple gehandelt", erklärt Mehta Yahoo Finance zufolge. An der NYSE konnte die ConocoPhillips-Aktie seit Jahresbeginn über 75 Prozent an Wert hinzugewinnen. Aktuell ist ein Papier des Ölkonzerns 70,10 US-Dollar wert (Schlusskurs vom 01.10.21).

Auch gegenüber ExxonMobil zeigt sich Mehta überaus optimistisch. So empfiehlt der Analyst auch den US-amerikanischen Mineralölkonzern mit Hauptsitz in Texas zum Kauf. Seiner Einschätzung nach dürfte ExxonMobil in den nächsten 12 Monaten eine Rendite von 24 Prozent erzielen. "Exxon ist eine unserer am stärksten vom Konsens abweichenden Bewertungen, bei der die meisten Investoren, mit denen wir sprechen, besorgt sind über (a) die Nachhaltigkeit der Gewinnrealisierung angesichts der schwächeren EPS-Überraschungsrate als der S&P in den letzten Jahren und (b) die Premium-Bewertung im Vergleich zu den US-amerikanischen Ölkonzernen. Wir sind jedoch der Meinung, dass eine Premium-Bewertung durch eine starke Vermögensbasis und historische Handelsmuster gerechtfertigt ist. Außerdem gehen wir davon aus, dass sich die Gewinnsteigerungen auch in Zukunft fortsetzen werden", zitiert Yahoo Finance den Goldman Sachs-Analysten. Die ExxonMobil-Titel konnten an der NYSE seit Jahresstart um über 47 Prozent zulegen und notieren derzeit bei 60,93 US-Dollar (Schlusskurs vom 01.10.21).



Ob sich die Ölpreise tatsächlich derart weiter verteuern und die Goldman Sachs-Analysten mit ihren Einschätzungen Recht behalten werden, wird die nähere Zukunft zeigen.



Redaktion finanzen.at