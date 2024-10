Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag ließen Spielraum für den Konsens, schrieb Analyst Andrew Lee am Donnerstagmorgen. Die Tür werde geöffnet für deutlich höhere Erträge.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:06 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,06 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 21,95 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 507 104 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 28,8 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

