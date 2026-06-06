HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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06.06.2026 09:03:20
Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
Long seen primarily as a sex symbol, Marilyn Monroe is now viewed as an early advocate for women in Hollywood. On the 100th anniversary of her birth, DW looks at the star who balanced fame and feminist agency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu NORMA Group SE
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03.06.26
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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03.06.26
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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26.05.26
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
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26.05.26
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf (EQS Group)
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22.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
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22.05.26
|EQS-HV: NORMA Group SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
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19.05.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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19.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)