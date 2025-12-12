Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.12.2025 01:34:11
Google asks UK experts to find uses for its powerful quantum tech
UK researchers will get a chance to develop applications for the tech giant's quantum processor.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|263,20
|-1,03%
